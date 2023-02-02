Убийство главы крестьянского хозяйства раскрыли полицейские области Улытау

Задержанный рабочий данного хозяйства пояснил, что убил начальника в результате ссоры.

Фото: Kazpravda.kz

Полицейские области Улытау раскрыли по "горячим следам" убийство главы крестьянского хозяйства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщается, вечером 31 января в отдел полиции Улытауского района поступил звонок о том, что на зимовке, расположенной в 12 км от поселка Улытау, обнаружен труп 46-летнего главы крестьянского хозяйства с признаками насильственной смерти.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа в составе сотрудников ДП области и ОП Улытауского района.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по "горячим следам" был задержан 45-летний рабочий данного хозяйства.

Подозреваемый пояснил, что убийство совершил в результате возникшей ссоры. После этого попытался скрыться на лошади, но был задержан во время прочесывания местности.

Изъяты вещественные доказательства, назначены соответствующие экспертизы. Ведется досудебное расследование по статье 99 УК РК "Убийство".

Злоумышленник водворен в ИВС.