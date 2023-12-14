Убрали лазейки при сдаче экзамена на права

Общество
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Любовь Доброта, Шымкент

Внедрение новой системы ПДД 3.0 лишило привычных лазеек тех, кто хочет сесть за руль, не зная досконально правил дорожного движения.

Фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

В шымкентском филиале Государственной корпорации «Правительство для граждан» подвели первые итоги сдачи экзамена на знание ПДД по новым правилам. После внедрения с 16 октября текущего года системы ПДД 3.0 воспользоваться привычными лазейками оказалось невозможно. Теперь при прохождении теоретического экзамена надо надеяться только на собственные знания, а не на шпаргалку или чью-то подсказку.

Система ПДД 3.0 позволяет считывать телодвижения экзаменуемого, производить аудио- и видеозапись процесса тестирования. При сдаче экзамена услугополучателя идентифицируют по биометрическим данным, что позволяет исключить сдачу экзамена посторонними людьми.

Желающих сесть за руль в Шымкенте с каждым годом становится все больше. Статистика свидетельствует, что за 11 месяцев текущего года за получением водительского удостоверения обратились около 40 тыс. горожан. Вот только далеко не все из них вызубрили ПДД и освоили уроки практической езды.

Как следствие, около 13 тыс. человек провалили экзамен на знание ПДД. К тому же после проверки только за два месяца аннулировано около 40 результатов тестирования, в ходе проведения которых были допущены нарушения.

Так, один из претендентов на водительские права в ходе прохождения теста воспользовался помощью третьего лица, подсказывающего правильные ответы постукиванием по окну. Система ПДД 3.0 считала телодвижения экзаменуемого, зафиксировала частые повороты в сторону подсказчика, а аудиозапись зафиксировала постукивания. Это послужило основанием для того, чтобы аннулировать результаты теста.

По информации заместителя директора филиала госкорпорации по городу Шымкенту Аманжола Мади, чтобы получить водительские права, претендент должен сдать два экзамена – тео­ретический и практический. В Шымкенте это можно сделать в трех специализированных ЦОНах, два из которых оснащены автодромом. Оба объекта доступны пять дней в неделю.

#Шымкент #ПДД #экзамен #права #лазейки

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