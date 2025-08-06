В 2015 году ставки взносов государства были утверждены на уровне 7%, сейчас они составляют всего 2%

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 2027 года в Казахстане начнется поэтапное повышение ставок взносов государства на обязательное социальное медицинское страхование. Об этом сообщила директор департамента совершенствования и анализа ОСМС МЗ РК Лаззат Шоманова на брифинге в СЦК, передает Kazpravda.kz

«Мы начнем частичный возврат к первоначальной финансовой модели, заложенной в первой редакции Закона Республики Казахстан «Об обязательном социальном медицинском страховании» в 2015 году. Тогда ставки взносов государства были утверждены на уровне 7%, сейчас они составляют всего 2%», — отметила Шоманова.

По ее словам, это позволит избежать увеличения взносов для работников и работодателей, а также обеспечить устойчивость системы медицинской помощи в долгосрочной перспективе.

В результате поэтапного увеличения доли государства в финансировании, ставка взносов вырастет с 2% в текущем году до 4,7% в 2037 году. Предполагается, что это позволит привлечь в систему здравоохранения 2,8 трлн тенге дополнительных средств, что станет значительным вкладом в повышение доступности медицинской помощи для населения.