Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области, поскользнувшись, женщина упала в овраг, рядом с которым течет полноводная река Аксай. Ситуацию осложняло стремительное течение воды и высокая круча. Самостоятельно выбраться сельчанка не смогла и стала звать на помощь. Прохожие тут же позвонили в полицию.

На место происшествия оперативно прибыли участковые инспекторы Карасайского райотдела полиции Амирбек Бобекбай, Максат Абдраймов и Ахан Ахметов. Спустя несколько минут стражи порядка вытащили из воды пострадавшую.

Выразив огромную благодарность полицейским, спасенная пожелала им успехов в службе.

Представители областного департамента полиции призывают граждан соблюдать предельную осторожность вблизи водоемов, особенно в местах с неровным рельефом, крутыми берегами и быстрым течением воды.