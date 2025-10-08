Участников ОПГ приговорили к длительным срокам заключения в Шымкенте

Закон и Порядок
70
Дана Аменова
специальный корреспондент

У правонарушителей изъяли свыше 3 кг психотропных веществ, оборудование для лабораторий и деньги

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В период с 2023 по 2024 годы преступная группа, возглавляемая гражданином по имени «А», занималась незаконным изготовлением, хранением и сбытом психотропных веществ в особо крупном размере через социальную сеть Telegram, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городскую прокуратуру

Преступная группа организовала подпольные лаборатории по производству синтетических наркотиков и их аналогов. 

В ходе проведения специальной операции были задержаны четыре участника преступной группы. У них изъято свыше 3 кг психотропных веществ, оборудование для лабораторий и денежные средства.

«Согласно приговору специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Шымкента от 19 сентября 2025 года, указанные лица признаны виновными в создании и участии в преступной группе, а также в сбыте, изготовлении, переработке и хранении психотропных веществ в особо крупном размере, легализации имущества, полученного преступным путём, и приговорены к лишению свободы на срок от 10 до 15 лет 6 месяцев», – сообщили в правоохранительных органах.

Напомним, недавно в Астане задержали преступную группу, организовавшую канал незаконной миграции. Организатором преступной схемы оказалась 49-летняя жительница села Талапкер Целиноградского района. Именно она разыскивала иностранных граждан, прибывших на территорию Казахстана.

#ОПГ #Шымкент #заключение #сроки #участники

