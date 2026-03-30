В Шуском районе Жамбылской области с помощью камер видеонаблюдения выявлены водители, устроившие гонку, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

По данным полиции, на оживленной дороге несколько автомобилей двигались хаотично, пытаясь обогнать друг друга. Некоторые пассажиры высовывались из окон, громко кричали и полностью игнорировали требования безопасности.

Подобные действия создавали реальную угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения.

Сотрудники полиции оперативно установили водителей автомобилей BMW, Toyota Camry, Mercedes, Mitsubishi и привлекли их к ответственности. Транспортные средства водворены на специализированную стоянку.

Полиция напоминает: подобные “развлечения” могут привести к трагическим последствиям.

