Участок проспекта Момышулы временно перекроют в Астане

Движение на ремонтируемом участке ограничат с 27 по 29 июля

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит средний ремонт дорожного полотна по проспекту Б.Момышулы на участке от проспекта Тауелсиздик до проспекта Р. Кошкарбаева, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата Астаны.

«В этой связи с 27 по 29 июля текущего года вышеуказанный участок будет полностью перекрыт. А также в рамках данных работ 28 июля (на один день) планируется перекрытие пересечения пр. Тауелсиздик - пр. Б. Момышулы», – говорится в сообщении акимата.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.