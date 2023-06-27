Участок улицы Кунаева перекрыли на неделю в Астане

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Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщило о начале работ по среднему ремонту местного проезда по улице Д. Кунаева, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

"В связи с проведением ремонтных работ с 27 июня по 3 июля будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке улицы Кунаева от проспекта Кабанбай батыра до проспекта Туран", - говорится в информации.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут во избежание заторовых ситуаций на дорогах.