Ученик распылил перцовый баллончик в школе №5 города Усть-Каменогорска. Инцидент произошел 8 апреля, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Восточно-Казахстанской области, баллончик принадлежал 16-летнему учащемуся, который носил его с собой в целях безопасности, так как проживает в отдаленном районе города.

На уроке физкультуры в раздевалке подросток решил переложить баллончик в рюкзак, и это заметили одноклассники.

«Один попросил показать изделие и случайно нажал на кнопку, распылив тем самым содержимое в помещении. В отношении данного школьника составлен протокол об административном правонарушении по статье 434 КоАП РК – мелкое хулиганство», - пояснили в департаменте.

О случившемся на канал 102 сообщила администрация учебного заведения. Как заверили в школе, пострадавших нет, учащиеся первой смены отпущены домой.

Фото: ДП Павлодарской области