Ученые NU разработали качественный онлайн-переводчик

Результат научных исследований коман­ды талантливых ученых представили на пресс-конференции в Институте умных систем и искусственного интеллекта (ISSAI) при Nazarbayev University. Проект Soyle App представляет собой первое отечественное многофунк­циональное приложение, позволяющее распознавать речь, синтезировать голос и осуществлять перевод на четырех поддерживаемых языках – казахском, русском, английском и турецком.

Молодые ученые создали первую в Казахстане фундаментальную речевую модель, ориентированную на потребности местного и глобального рынка. Ее возможности позволяют говорить о приложении Soyle App как об инновационном продукте в области искусственного интеллекта, использование которого направлено на улучшение многоязычной коммуникации как внутри страны, так и за ее пределами. Он решает стратегичес­ки важную миссию для страны – обеспечение информационной безопасности пользователей, которые доверяют онлайн-переводчикам свой контент. Кроме того, способствует изучению казахского языка, поскольку интегрирован с речевой моделью. Особенно важно это для государственных органов и квазигосударственных и финансовых компаний, для которых в приоритете конфиденциальность.

По словам продукт-менеджера института Улжан Бисариновой, за те пять лет, что были затрачены учеными ISSAI на научные исследования по искусственному интеллекту, им удалось добиться значительных успехов в таких направлениях деятельности, как автоматическое распознавание речи, именных объектов, преобразование текста в речь, многоязычный перевод, языковые модели. Команде удалось полностью натренировать и развернуть на серверах Nazarbayev University ИИ-модель, ставшую важнейшим компонентом проекта Soyle App, который разработали за пять месяцев.

– Одной из особенностей нашего приложения является наличие звукового сопровождения. Используя, к примеру, Google Translate, вы не услышите казахскую речь. Исследованиям по обработке и использованию языка в подобных приложениях команда нашего института посвятила пятнадцать научных статей. Все это имело накопительный эффект, и теперь мы можем презентовать продукт, который будет полезен казахстанцам, желающим изучать языки или озвучивающим тексты, – отметила Улжан Бисаринова.

Ключевыми функциями нового продукта являются распознавание речи, ее синтез и перевод. Использование фундаментальной языковой модели позволяет точно транскрибировать речь и синтезировать голос с естественным звучанием. Сейчас приложение может «разговаривать» с пользователем двумя голосами – мужским и женским, что, к слову, не часто встретишь в зарубежных аналогах. Однако разработчики не планируют останавливаться на достигнутом.

– Так оно станет удобным не только для отечественной аудитории, но и для турис­тов. Например, носитель английского языка при помощи синтезированного голоса в Soyle App сможет легко задать интересующий его вопрос на казахском или русском, – подчеркнула продукт-менеджер ISSAI.

Кроме того, приложение позволяет осуществлять мгновенный перевод текста и речи между двумя парами используемых языков. Улжан Бисаринова отметила, что качество перевода в приложении Soyle App измерялось с помощью тестового набора данных FloRes и алгоритма BLEU (bilingual evaluation understudy). Данный алгоритм позволяет выявить различия между автоматическим и эталонным переводами и вывести степень совпадения. По оценкам BLEU, приложение Soyle App превосходит аналоги – Google Translate, Yandex Translate и GPT-4o, что демонстрирует его превосходную точность в переводах на поддерживаемые языки.

Также стоит отметить интуитивно понятный веб-интерфейс и доступность приложения, позволяющие интегрировать его возможности как для рядовых пользователей, так и для бизнеса. Свои интерактивные функции Soyle App представляет в том числе через API (интерфейс программирования приложения), что обеспечивает его взаимодействие с различными продуктами и серверами. По словам Улжан Бисариновой, для бесплатного перевода и звуковой обработки текста пользователю предоставляется 250 тыс. символов (около 125 страниц). Впоследствии оплата за сервис производится в ходе использования, тем самым обеспечивая аудитории гибкий доступ.

В завершение представители команды разработчиков отметили, что Soyle App – первый ИИ-продукт ISSAI после его трансформации – демонстрирует приверженность института продвижению решений в области искусственного интеллекта. Его разработка стала настоя­щим экзаменом для молодых талантов, а успешный результат долгой исследовательской работы способствует лидерству Казахстана в сфере новых технологий. Кроме того, Soyle App, который может быть плавно интегрирован со сторонними сервисами при помощи API, объективно содействует расширению использования казахского языка.

Напомним, ISSAI при Nazarbayev University является ведущим исследовательским учреждением в области ИИ в Казахстане, ориентированным на создание передовых решений на основе искусственного интеллекта, адаптированных к региональным вызовам. Институт поддерживает цифровую инфраструктуру Казахстана, продвигает технологический суверенитет и укрепляет позиции страны в области инновационного развития. ISSAI стремится решать региональные проблемы с помощью эффективных

ИИ-инструментов, соединять традиционные и цифровые коммуникации и обеспечивать защиту данных пользователей.