Ученые обсудили актуальные вопросы военной истории Казахстана

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В ней приняли участие исследователи в области военной истории, археологии, этнографии, архивного дела, музееведения, общественные, политические деятели, а также представители из России, Кыргызстана, Польши, Азербайджана и Италии.

Исследователи затронули проблемные аспекты изучения военного наследия и архивной работы. Речь также шла о национально-освободительном движении казахского народа, вкладе воинов-казахстанцев в разгром фашистских захватчиков и других вопросов военной истории.

«Слава и роль казахстанцев в Великой Отечественной войне очень важны для истории и потомков. Казахский народ еще с древности во всех сражениях был достойным примером героизма и стойкости. Так, среди восточных народов казахи занимают первое место по числу Героев Советского Союза. В истории еще много белых пятен. Остается еще много без вести пропавших. Мы не знаем, сколько казахстанцев было в плену. Так что в истории Великой Отечественной войны еще не поставлена точка», – отметил заместитель директора Института истории государства Аяган Буркитбай.

В этом плане ученого поддержал председатель общественного объединения «Этнокультурное объединение азербайджанцев г. Астаны «Хазар» Махир Мухтар оглы, который подчеркнул необходимость углубленного изучения истории Великой Отечественной войны и вклада Казахстана в общую Победу.

Военный атташе Республики Польша подполковник Александр Сухенек поблагодарил казахстанскую сторону за тесное сотрудничество и отметил важность вопросов военной истории для его соотечественников.

В онлайн-режиме из Варшавы с докладом «Исследование неупоминаемых захоронений поляков на Востоке, проведенное в отделе поиска и идентификации Института национальной памяти» выступила доктор Ева Ковальска.

На конференции также были обсуждены вопросы развития военных музеев и военно-патриотического воспитания молодежи на основе боевых традиций Вооруженных сил.