Молодой ученый Казахского национального университета имени аль-Фараби разработал новую комплексную систему раннего выявления инсульта, опасного для жизни человека, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Миннауки

Научный метод основан на использовании искусственного интеллекта и позволяет прогнозировать инсульт на ранних стадиях, ускоряя процесс принятия медицинских решений. Разработанный исследователем КазНУ Ажар Турсыновой проект может спасти жизни людей.

«Сегодня инсульт является глобальной проблемой здравоохранения. Для его диагностики используются различные методы, и этот процесс остается сложным и времязатратным. В основном выявление и сегментация инсульта основываются на компьютерной томографии (КТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ). Рентгенологи и невропатологи анализируют полученные изображения, но в случаях, когда признаки инсульта едва заметны, возможны ошибки. Наш метод, использующий искусственный интеллект, позволяет проводить быструю и точную диагностику. Это позволяет четко анализировать и интерпретировать медицинские изображения, что значительно экономит время при определении инсульта», – говорит Ажар Турсынова.

Молодой исследователь уже получила патент на свой научно-инновационный проект, а также опубликовала статьи в научных журналах. В будущем она планирует углубить исследования и внедрить свою систему в практику.