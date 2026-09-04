Кадры для ИИ-индустрии

Как отметил ректор QAIRU Сапар Токсанов, за четыре месяца вуз прошел путь от идеи до первого набора студентов. В основу его работы заложена концепция AI-enabled University, предполагающая использование искусственного интеллекта не только в обучении, но и в основных бизнес-процессах высшего учебного заведения.

В этом году QAIRU запустил две программы бакалавриата – AI Nation и Physical AI, а также четыре магистерские программы. Обучение на бакалавриате рассчитано на три года и проходит на казахском и английском языках.

Особое внимание университет уделяет практической подготовке. Уже после первого курса студенты должны разработать свой MVP – минимально жизнеспособный продукт. На втором курсе они смогут объединяться в команды и создавать сервисы, а к окончанию обучения предполагается наличие собственного проекта.

– Мы не хотим, чтобы наши студенты воспринимали ИИ как отдельную дисциплину. Искусственный интеллект нужно изучать с точки зрения прикладного применения, – отметил Сапар Токсанов.

Университет развивает сотрудничество с технологичес­кими компаниями. Среди индустриальных партнеров QAIRU – Lenovo, Huawei и Samsung. На базе вуза уже открыт Lenovo Innovation Campus, где ведутся разработки в области Computer Vision. В нем будут создавать AI-системы, способные анализировать визуальную информацию. Также совместно с Samsung разработан курс по ИИ, по итогам которого студенты смогут получать индустриальную сертификацию.

Исследовательское направление включает создание трех лабораторий, в том числе по фундаментальному изучению искусственного интеллекта и робототехнике. В QAIRU планируют развивать международное партнерство с ведущими вузами и исследовательскими организациями, включая Carnegie Mellon University и китайские университеты.

Первый проректор QAIRU Серик Омирбаев отметил, что новая модель обучения должна обеспечить выпуск специалистов, которые одновременно владеют отраслевой компетенцией и умеют применять искусственный интеллект для решения конкретных задач.

– Мы даем студентам инструментальные навыки, далее они получают фундаментальные знания и уже на выходе осваивают индустриальные компетенции, – сказал он.

По словам руководства университета, главная задача QAIRU – подготовка кадров для развивающейся ИИ-индустрии Казахстана и формирование собственной технологической и исследовательской экосистемы.