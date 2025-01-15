Учитель, нашедший свой путь

Человек труда
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Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

Соприкоснувшись с работой педагога, Диана Шайхеслямова поняла, что это ее призвание

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Диане Шайхеслямовой в свое время трудно было определиться с профессией. Но, когда начала работать в школе, поняла, что преподавание доставляет ей массу положительных эмоций и открывает дорогу к новым возможностям.

– Будучи старшеклассницей, я даже не задумывалась о том, чтобы стать педагогом. С выбором мне тогда помогла мама. Она говорила, что образование везде пригодится, а хорошие преподаватели во все времена были в почете, – вспоминает учитель художественного труда таразской гимназии № 40 Диана Шайхеслямова.

Учебе девушка всегда уделяла максимум внимания, постепенно и занятия в педагогическом вузе стали приносить радость и удовлетворение. К тому же они были связаны с рисованием, которое Диана любила с детства. В итоге она получила диплом с отличием.

Диана Шайхеслямова считает, что ей очень везло с преподавателями – грамотными, умеющими находить индивидуальный подход и общий язык с детьми, заинтересовать и мотивировать их. Сегодня, работая в школе, она постоянно вспоминает, как проходили занятия, когда сама была ученицей. Ее кумир – бывший классный руководитель Оксана Астафьевна Фотиади. А наставницей можно назвать Веру Андреевну Майкович, у которой Диана училась в изостудии еще в семилетнем возрасте. Этот человек для нее до сих пор очень дорог.

– В сфере образования я работаю 11 лет. И ни разу не пожалела о своем выборе, – рассказывает учитель. – Какое-то время преподавала в одном из алматинских лицеев. Но затем вернулась в Тараз и с тех пор веду занятия в гимназии № 40. В этой профессии больше всего мне нравится общение с детьми. Конечно, в процессе работы бывают загвоздки, но непреодолимых препятствий нет.

На уроках Диана Тимуровна старается донести учебный материал до каждого ученика:

– Всегда стремлюсь, чтобы все ребята усвоили пройденную тему. И конечно же, мне хочется, чтобы эти знания и навыки им пригодились в жизни. Радует, когда дети говорят, что на моих уроках они отдыхают душой. Для педагога это высокая оценка. Значит мне удается найти точки соприкосновения с учениками, быть с ними, как говорится, на одной волне. Детям комфортно на моих уроках. Осознавая это, хочется творить, удивлять их.

Готовясь к очередному уроку, Диана Шайхеслямова старается сделать так, чтобы школьники забыли о своих гаджетах. А если и применяли их, то только с пользой. К примеру, педагог любит записывать видеоролики, в которых показывает поэтапный процесс создания какой-нибудь работы. Это своего рода мастер-классы. Она даже завела собственный канал на платформе YouTube, куда выкладывает эти видеоуроки. Детям они нравятся. Об этом говорят оставленные ими отзывы и слова благодарности педагогу за интересные занятия по рисованию, вязанию, шитью...

Рассказывает она ученикам и об особенностях творческих профессий. Многие ошибочно считают, что «на рисунках» особо не заработаешь, но ведь сегодня есть так много направлений для реализации творческого потенциала. Это дизайн одежды и интерьеров, создание рекламной продукции, персонажей для компьютерных игр. Творчество – увлекательнейший процесс!

– Я люблю не только учить, но и создавать. В частности, картины. Мне нравится участвовать в выставках. Это прекрасная возможность показать свои работы, заявить о себе, познакомиться с коллегами по цеху, обменяться опытом, узнать что-то новое, – говорит Диана Тимуровна.

После долгих поисков она определилась с двумя основными направлениями в изобразительном искусстве, в которых в ближайшей перспективе планирует активно развиваться. Это акварель и графика. Несмотря на загруженность на работе, она всегда старается выделить время для своего любимого занятия. Что касается темы, то в первую очередь это цветы, которые поражают своей красотой и разнообразием.

Таразский педагог помогает и детям проявить себя. По окончании каждой четверти Диана Тимуровна традиционно готовит виртуальную выставку работ своих подопечных. На суд зрителей выставляются и рисунки, и поделки. Так школьники могут рассказать о своих достижениях, почувствовать свою значимость, и это способствует их дальнейшему саморазвитию.

Благодаря своим знаниям, ответственному отношению к делу, увлеченности и упорству Диана Шайхеслямова завоевала уважение и авторитет в педагогическом коллективе. Старания молодого учителя не остались незамеченными. Ее назначили на должность заместителя директора гимназии по научно-методической работе. Теперь обязанностей прибавилось, но новое дело, уверена Диана Тимуровна, это всегда интересно, главное – работать с душой.

#педагог #учитель #призвание #Диана Шайхеслямова

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