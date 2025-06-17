Она мечтала работать учителем литературы, а стала главным энергетиком крупнейшего в регионе комбината. За ее плечами десятилетия труда, личные испытания и небывалый для женщины карьерный рост. Светлана Крюкова – человек, который не просто работает, а всецело служит любимому делу.

фото из личного архива Светланы Крюковой

Светлана Борисовна родилась в 1963 году в Республике Дагестан. После развода родителей жила с бабушкой и отцом, а в седьмом классе переехала жить к матери.

– Нас у мамы трое, и ей, конечно, было тяжело. Поэтому, когда встал вопрос выбора профессии, мне сказали решать самой. Но ехать куда-то поступать возможности не было, – вспоминает Светлана Борисовна.

Впрочем, наша героиня признается, что в школе она с головой погрузилась в мир русской литературы. Преподаватель настолько вдохновила девочку, что, читая по вечерам рассказы классиков, она мечтала о том, что тоже когда-нибудь будет учить детей. Однако жизнь сложилась иначе, и, пройдя этот длинный путь, она уверенно заявляет, что ни о чем не жалеет.

В 1978 году Светлана поступила в Дагестанский политехнический техникум на факультет «Электрические станции, сети и системы» и окончила его в 1982-м. В тот же год в Махачкалу приехали специа­листы из города Шевченко (ныне Актау). Они набирали молодых специалис­тов для Мангистауского атомно-энергетического комбината.

– Была острая необходимость в кадрах, ведь город рос, развивался, строились опреснительные установки. Я в числе восьми человек оказалась в Шевченко на МАЭКе. Среди всех девочек только я была принята электромонтером по четвертому разряду, остальные работали не по специальности, – рассказывает Светлана Крюкова.

На Мангистауском атомно-энергетическом комбинате ее наставницей стала Валентина Егоровна Маркова – опытный электромонтер дежурной службы шестого разряда.

– Она учила меня ответственнос­ти. Женщине в нашей профессии непросто: нужно доказать, что ты что-то можешь, даже если тебе не хватает физических сил, – говорит Светлана Борисовна.

Сдав на пятый, а затем и шестой разряд, она в 1995 году стала инженером-электриком, но вскоре перешла в эксплуатационную службу – руководить сменным персоналом на заводе производства дистиллята и промышленного тепловодоснабжения. Свою работу знала до мельчайших деталей – от опреснения до теплоснабжения. К 2003 году, когда из города стали массово уезжать специалисты, Светлану Борисовну пригласили на разговор к директору Петру Лебедеву.

– Он сказал: «Ты должна стать главным энергетиком». И я им стала, – смеется она. – Сначала хотела перейти в диспетчерскую службу, но потом передумала и приняла на себя ответственность, которой учила наставник.

Сегодня Светлана Борисовна работает главным энергетиком завода производства дистиллята и промышленного тепловодоснабжения ТОО «МАЭК». Комбинат обеспечивает водой, теплом и электричеством весь Актау и соседние населенные пункты.

С будущим мужем Сергеем Крюковым Светлана Борисовна познакомилась в Шевченко. Вместе они воспитали двух дочерей. Сейчас у них уже трое внуков.

Ее история – это история силы духа, самоотдачи и трудового под­вига. Она не просто заняла место в технической профессии, традицион­но считающейся мужской, но и доказала, что женщина может быть лидером в сложной энергетической отрасли. И именно благодаря таким людям, как Светлана Крюкова, в домах Мангистау есть свет, тепло и вода.