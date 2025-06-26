Напоить сто гектаров и исполнить мечту

Человек труда
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Рысбек Жантыкеев
старший корреспондент отдела экономики

Поливная земля – основа успеха, считает начинающий фермер

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Работа на земле неизменно притягивает людей, умеющих ценить ее и по-настоя­щему трудиться. Вот и Куат Болат, долгое время занимавшийся коммерцией, уже четвертый год вполне успешно пробует свои силы на фермерском поприще. Для чего из столицы переехал в Астраханский район Акмолинской области, где взял в аренду сто гектаров земли.

При встрече с журналистом Куат Болат поведал, что родился в КНР. В начале нулевых семья переехала на историческую родину и сперва обосновалась в Алматы. Школу будущий сельский предприниматель окончил в южном мегаполисе. Пробовал даже учиться в вузе, но от этой затеи пришлось отказаться: в многодетной семье нужно было помогать воспитывать пятерых младших братьев и сестер. И Куат занялся коммерцией на алматинской барахолке. Какое-то время торговлей он промышлял и в Астане. Но четыре года назад принял твердое решение арендовать землю и заняться фермерством.

Первые гектары распахал и засеял в соседней с Акмолинской – Павлодарской области. Однако фермерский его дебют оказался неудачным, поскольку пришелся аккурат на сезон жес­токой засухи, памятной всем отечественным аграриям. А земли, которые достались, были богарными, то есть неполивными… По словам Куата Болата, зеленые всходы выгорели, а вместе с ними и вложенная в урожай большая сумма денег.

– Я окончательно понял: чтобы не зависеть от природных катаклизмов, нужно сеять только на поливной земле, – рассуждает фермер. – Тогда и урожай будет гарантированным. Конечно, при условии грамотного ухода за посевами. Здесь, в Астраханском районе, мне выделили сто гектаров земли, примыкающих к Ишиму. Поэтому орошение посевов обеспечено.

Пашней предприимчивый аграрий распорядился с учетом своих технических возможнос­тей. Так, 80 из 100 гектаров были засеяны масличной культурой – рапсом, на 10 га высажен картофель. Разу­меется, под второй хлеб можно было бы отвести и более обширные площади, но, увы, для этой культуры нужны специальная техника, наемные работники, а также картофелехранилище, однако ни его, ни работников хозяйство позволить себе пока не может.

…Когда я приехал на полевую базу Куата, его команда уже завершила сев и приступала к монтажу поливного дождевального оборудования. Вода будет забираться насосами из Ишима, закачиваться в трубы, они уже проложены под землей, и доставляться до дождевальной установки. Электроэнергией сис­тему обеспечит электродвижок на дизельном топливе.

Кстати, дождевалка, по словам фермера, была завезена им из Китая: покупал, минуя дилеров, прямо с завода-изготовителя, чтобы как-то сэкономить. Однако приобретение все равно потянуло на 40 млн тенге.

Тема существующих цен на технику и оборудование особенная и даже болезненная для аграриев, в частности, для тех, кто решил заняться земледелием.

– Все из того, что нужно нашему брату, чтобы приступить к работе на земле, очень дорого, – сетует фермер. – Новый трактор китайского производства обошелся мне в 30 миллионов тенге, сеялка – в 26, удобрения – в 3,5 миллиона. За старый трактор К-700 я заплатил 10 миллионов тенге.

Кроме того, приобрел навес­ные орудия – бороны, фрезу... Кстати, за то, что буду забирать воду из реки, в общей сложности заплатил до пяти миллионов тенге. Так что еще до урожая набежала круглая сумма.

Хорошо, что я имею опыт предпринимательства и некоторые накопления, да еще мне помогли родственники. Гораздо сложнее запустить свое дело тем, у кого нет такого ресурса. Поэто­му поддержка фермеров государст­вом, которая в последние годы только нарастает, очень важна, – подчеркивает Куат Болат.

#регионы #Акмолинская область #фермер

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