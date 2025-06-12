Медбрат Берик Бузыкбасов сразу расположил к себе доброй улыбкой и уверенным голосом. Прогуливаясь вместе с ним по тенистым аллеям Научного центра педиатрии и детской хирургии, сразу же после ночной смены Берика, мы поговорили об этой нелегкой профессии.

Как оказалось, в медицине есть специа­листы, которых мы почти никогда не видим. Они не мелькают в коридорах, не общаются с пациентами, но играют важную роль в лечении в условиях стационара. Их иногда называют бойцами невидимого фронта. И один из таких бойцов – Берик Бузыкбасов. Почти двадцать лет он трудится в Централизованном отделении разведения лекарственных средств (ЦОРЛС) Научного центра педиатрии и детской хирургии. Здесь работают в круглосуточном режиме, и вход посторонним сюда запрещен. Тут не допускают ни спешки, ни суеты. Все должно быть досконально просчитано: время, доза, концентрация, температура. А еще, добавляет медбрат, готовить лекарства для пациентов нужно исключительно с положительной энергетикой.

В ЦОРЛС наш герой пришел в 2007 году, сразу после окончания Рес­публиканского колледжа подготовки и переподготовки средних медицинских и фармацевтических работников по специальности «лечебное дело».

На вопрос о том, почему выбрал медицину, вспоминает с улыбкой детство:

– Мама рассказывала, что еще малышом я всегда просил на Новый год сшить костюм доктора. А ведь в семье у нас медиков отродясь не было. А еще, помню, было постоянное желание помогать людям. Этим сейчас я и занимаюсь.

Школу парень окончил в селе Тексенсу Енбекшиказахского района Алматинской области. Любил математику и биологию, мечтал поступить в медицинский университет, но не добрал всего несколько баллов. Тогда он решил сдать экзамены в колледж.

Сегодня Берик работает в одном из самых ответственных отделений цент­ра. Он подготавливает к приему химиотерапевтические препараты. Их получают пациенты четырех из девяти отделений, в том числе онкогематологическое, где лечат детей с диагнозом лейкоз. Родители не всегда знают, что, кроме врачей и медсестер, рядом с их ребенком невидимо присутствуют и такие специалисты, как Берик. В ламинарных боксах, где поддерживается стерильность операционной, он вместе с коллегами подготавливает лекарства строго по листу назначений, соблюдая все требования протоколов.

– Каждый день я думаю об этих детях, живу с мыслями об их выздоровлении и с благими намерениями приступаю к работе. Наши маленькие пациенты лечатся от шести до 12 месяцев, они получают химиотерапию. Как отец четверых детей, я понимаю, что переживают их родители. Мы не знаем этих детей в лицо, но всегда следим за их самочувствием, динамикой лечения и радуемся успехам, – рассказывает он нам о буднях.

Рабочий день Берика Бузыкбасова начинается с утренней планерки и контроля всех поступивших назначений. Каждое лекарство готовится строго за 10–40 минут до времени введения. В день через его руки проходит от 300 до 400 флаконов. И содержимое в них выверено до миллиграмма.

– Математика мне всегда давалась легко в школе. А теперь она со мной каждый день: надо точно рассчитать дозы, время действия препаратов, объемы. Ошибки здесь быть не должно – цена слишком высока, – поясняет медбрат.

Старшая медсестра отделения Гульбану Омарова знает Берика Бузыкбасова почти с первых его дней в профессии.

– Он пришел к нам совсем молодым. Через год его призвали в армию. Отдав долг родине, Берик вернулся в наш коллектив. И с тех пор ни разу не подвел, – рассказала она. – Очень ответственный и требовательный к себе и другим. Постоянно учится, изучает международные протоколы, передает свой опыт молодым сотрудникам. И, что немаловажно, не устает говорить о высочайшей ответственности медработников. Мы с уважением называем его «врачом без диплома», потому что он знает суть своей работы, буквально все нюансы.

Согласна с коллегой и исполняющая обязанности заведующего отделением ЦОРЛС, провизор Мадина Турлыгожа.

– За годы совместной работы я разглядела в нем настоящего профессионала. Он всегда на связи с врачами: уточняет дозировки, никогда не приступает к приготовлению лекарства, если есть хоть малейшее сомнение. Это не просто исполнитель – это человек, который живет своей профессией, – отмечает она.

Несколько лет Берик работал в отделениях онкогематологии и трансплантации костного мозга, был даже административным менеджером. Но потом снова вернулся в фармацевтическое отделение – туда, где, по его словам, чувствует себя на своем месте.

Стоит отметить, что помимо него в коллективе работают еще 16 женщин. В один голос они отмечают, что их медбрат не только профессионал, но и чуткий, внимательный человек, который всегда готов прийти на помощь.

А сам Берик тем временем улыбается и говорит, что в жизни важно не ошибиться в двух вещах – выборе жены и профессии:

– Мне повезло в обоих случаях. Я люблю свою работу. И в семье у нас царит полное взаимопонимание, супруга всегда меня поддерживает. Я получаю от работы моральное удовлетворение, так как осознаю всю меру ответственности, которая лежит на наших плечах, за здоровье маленьких пациентов, которые борются за свою жизнь.

Возможно, в будущем эту работу будут выполнять роботы, но сегодня ее делают люди – такие как Берик Бузыкбасов. И в каждом препарате, приготовленном его руками, не только точная дозировка, но и искреннее человеческое участие.