Бойцы невидимого фронта

Человек труда,Медицина
55
Айгуль Турысбекова
корреспондент Алматинского корпункта

Душевное участие медработников помогает детям бороться за жизнь

фото предоставил Научный центр педиатрии и детской хирургии

Медбрат Берик Бузыкбасов сразу расположил к себе доброй улыбкой и уверенным голосом. Прогуливаясь вместе с ним по тенистым аллеям Научного центра педиатрии и детской хирургии, сразу же после ночной смены Берика, мы поговорили об этой нелегкой профессии.

Как оказалось, в медицине есть специа­листы, которых мы почти никогда не видим. Они не мелькают в коридорах, не общаются с пациентами, но играют важную роль в лечении в условиях стационара. Их иногда называют бойцами невидимого фронта. И один из таких бойцов – Берик Бузыкбасов. Почти двадцать лет он трудится в Централизованном отделении разведения лекарственных средств (ЦОРЛС) Научного центра педиатрии и детской хирургии. Здесь работают в круглосуточном режиме, и вход посторонним сюда запрещен. Тут не допускают ни спешки, ни суеты. Все должно быть досконально просчитано: время, доза, концентрация, температура. А еще, добавляет медбрат, готовить лекарства для пациентов нужно исключительно с положительной энергетикой.

В ЦОРЛС наш герой пришел в 2007 году, сразу после окончания Рес­публиканского колледжа подготовки и переподготовки средних медицинских и фармацевтических работников по специальности «лечебное дело».

На вопрос о том, почему выбрал медицину, вспоминает с улыбкой детство:

– Мама рассказывала, что еще малышом я всегда просил на Новый год сшить костюм доктора. А ведь в семье у нас медиков отродясь не было. А еще, помню, было постоянное желание помогать людям. Этим сейчас я и занимаюсь.

Школу парень окончил в селе Тексенсу Енбекшиказахского района Алматинской области. Любил математику и биологию, мечтал поступить в медицинский университет, но не добрал всего несколько баллов. Тогда он решил сдать экзамены в колледж.

Сегодня Берик работает в одном из самых ответственных отделений цент­ра. Он подготавливает к приему химиотерапевтические препараты. Их получают пациенты четырех из девяти отделений, в том числе онкогематологическое, где лечат детей с диагнозом лейкоз. Родители не всегда знают, что, кроме врачей и медсестер, рядом с их ребенком невидимо присутствуют и такие специалисты, как Берик. В ламинарных боксах, где поддерживается стерильность операционной, он вместе с коллегами подготавливает лекарства строго по листу назначений, соблюдая все требования протоколов.

– Каждый день я думаю об этих детях, живу с мыслями об их выздоровлении и с благими намерениями приступаю к работе. Наши маленькие пациенты лечатся от шести до 12 месяцев, они получают химиотерапию. Как отец четверых детей, я понимаю, что переживают их родители. Мы не знаем этих детей в лицо, но всегда следим за их самочувствием, динамикой лечения и радуемся успехам, – рассказывает он нам о буднях.

Рабочий день Берика Бузыкбасова начинается с утренней планерки и контроля всех поступивших назначений. Каждое лекарство готовится строго за 10–40 минут до времени введения. В день через его руки проходит от 300 до 400 флаконов. И содержимое в них выверено до миллиграмма.

– Математика мне всегда давалась легко в школе. А теперь она со мной каждый день: надо точно рассчитать дозы, время действия препаратов, объемы. Ошибки здесь быть не должно – цена слишком высока, – поясняет медбрат.

Старшая медсестра отделения Гульбану Омарова знает Берика Бузыкбасова почти с первых его дней в профессии.

– Он пришел к нам совсем молодым. Через год его призвали в армию. Отдав долг родине, Берик вернулся в наш коллектив. И с тех пор ни разу не подвел, – рассказала она. – Очень ответственный и требовательный к себе и другим. Постоянно учится, изучает международные протоколы, передает свой опыт молодым сотрудникам. И, что немаловажно, не устает говорить о высочайшей ответственности медработников. Мы с уважением называем его «врачом без диплома», потому что он знает суть своей работы, буквально все нюансы.

Согласна с коллегой и исполняющая обязанности заведующего отделением ЦОРЛС, провизор Мадина Турлыгожа.

– За годы совместной работы я разглядела в нем настоящего профессионала. Он всегда на связи с врачами: уточняет дозировки, никогда не приступает к приготовлению лекарства, если есть хоть малейшее сомнение. Это не просто исполнитель – это человек, который живет своей профессией, – отмечает она.

Несколько лет Берик работал в отделениях онкогематологии и трансплантации костного мозга, был даже административным менеджером. Но потом снова вернулся в фармацевтическое отделение – туда, где, по его словам, чувствует себя на своем месте.

Стоит отметить, что помимо него в коллективе работают еще 16 женщин. В один голос они отмечают, что их медбрат не только профессионал, но и чуткий, внимательный человек, который всегда готов прийти на помощь.

А сам Берик тем временем улыбается и говорит, что в жизни важно не ошибиться в двух вещах – выборе жены и профессии:

– Мне повезло в обоих случаях. Я люблю свою работу. И в семье у нас царит полное взаимопонимание, супруга всегда меня поддерживает. Я получаю от работы моральное удовлетворение, так как осознаю всю меру ответственности, которая лежит на наших плечах, за здоровье маленьких пациентов, которые борются за свою жизнь.

Возможно, в будущем эту работу будут выполнять роботы, но сегодня ее делают люди – такие как Берик Бузыкбасов. И в каждом препарате, приготовленном его руками, не только точная дозировка, но и искреннее человеческое участие.

#медбрат #профессия #Берик Бузыкбасов

Популярное

Все
Найден затерянный город XII века?
Такой разный и чудесный мир
Здесь будут растить казахстанских Пеле
Раимбек Баталов: «Алтын сапа» – не просто награда, а итог внутренней трансформации бизнеса
Бойцы невидимого фронта
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
Назначен новый министр обороны Казахстана
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
«Умный» дым: Петропавловская ТЭЦ-2 запускает трубу с системой мониторинга
Служебные квартиры и новую технику получили актюбинские спасатели
Десятое дыхание
Новый виток развития железнодорожного сектора
Новые технологии кардинально меняют подходы
Казахстанские артисты стали номинантами премии Benois de la Danse 2025
На перекрестках братских встреч
Дофаминовое счастье: как не угодить в ловушку зависимости
Токаев пригласил президента Болгарии в Астану
Neo Nomad Visa: как привлекают «цифровых кочевников» в Казахстан
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
Раскопки археологического комплекса «Рахат» привлекли внимание гостей из Китая
Куклы могут тоже говорить...
День работников животноводства празднуют в Казахстане
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Казахстане резко изменится погода
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
Будущее – за цифровыми активами
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
Семья – духовный код нации
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
Жару сменят дожди в Казахстане
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Директор и бухгалтер школы в Шымкенте осуждены на 8 лет каждый
Около 60 тысяч га рисовых полей Кызылординской области выравнили лазерным планировщиком
Гвардеец из Астаны стал героем соцсетей после трогательного поступка на параде
Тайны городского парка
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
У адвоката – особый статус в системе правосудия
Миллионы литров воды ежедневно утекают из-за нарушений в Жамбылской области

Читайте также

Рецепт успеха, или Как создаются кулинарные легенды
Алем Молайган односельчане зовут «народным специалистом»
За карьерой не гонится, но работу выполняет на совесть
Жизнь, посвященная труду

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]