Учитель, создававший «бриллианты»

В этом году представители отечественной скрипичной школы отмечают 95-летие со дня рождения профессора, выдающегося педагога, наставника многих именитых музыкантов нашей страны Нины Михайловны Патрушевой.

Весь скрипичный цвет

– Она была не просто второй школьной мамой, а человеком неземным. Мягкий бархатный голос, никаких окриков. Спокойствие в любой ситуации. Обволакивающая доброта. Колоссальное терпение и самое главное – высокая эрудиция и профессионализм. Именно она заложила фундамент моей будущей профессии, – тепло вспоминает своего учителя народная артистка Республики Казахстан Айман Мусахаджаева (на снимке).

Имя талантливого педагога Нины Патрушевой известно многим. Она заслуженный деятель Казахстана, заслуженный учитель РК, кавалер орденов Трудового Красного Знамени, «Достық» II степени, «Құрмет», лауреат независимой премии «Тарлан», обладатель нагрудного знака им. Ы. Алтынсарина.

За ее плечами более чем полувековой путь беззаветного служения искусству, десятки учеников, говорящих о своем учителе с огромным уважением и большой любовью. В течение сорока лет она руководила и ансамблем скрипачей. Практически все знаковые скрипачи в стране, лауреаты престижных международных конкурсов, артисты, удостоившиеся оваций изысканной публики Казахстана и зарубежья, воспитывались в свое время в классе Нины Михайловны. Это народные артистки РК Айман Мусахаджаева, Гаухар Мурзабекова, заслуженный деятель РК Марат Бисенгалиев, лауреат республиканских и международных конкурсов Аида Аюпова и многие другие. Они, как и их учитель, гордость музыкальной культуры нашей страны.

Ее гранд-стиль

Нина Патрушева родилась 22 января 1922 года в Красноярске. В 1947-м окончила Красноярскую консерваторию, два года работала в оркестре драматического театра родного города. Переехала в Алма-Ату она вслед за мужем и сразу поступила в Алматинскую государственную консерваторию в класс профессора Вениамина Хесса. Окончила ее с отличием в 1954-м.

Как пишет доктор искусствоведения, профессор КазНУИ Дана Жумабекова: «Н. М. Патрушева, работая в «одном ключе» с нас­тавником В. С. Хессом, в классе которого она обучалась при АГК им. Курмангазы, создавала уникальную скрипичную школу, основанную на обширном багаже знаний и умений, направленных на художественное и профессиональное воспитание скрипача… Исполнительский стиль, который создавали учитель В. С. Хесс и его ученица и последователь Н. М. Патрушева, можно охарактеризовать как «гранд-стиль», где осмысленность и масштабность исполнительской концепции сочетается с безупречной виртуозной техникой и насыщенным, красочным звуком».

– Она научила меня любить музыку и скрипку. У нее был свой, уникальный метод работы с детьми. Ей удавалось «развлечь» музыкальными играми юных скрипачей на самом начальном этапе освоения специфических приемов игры. А это, в свою очередь, давало возможность еще больше «влюбляться» в этот необычайно красивый по звучанию инструмент, – отмечает Айман Мусахаджаева.

Когда педагогика – призвание

Народная артистка РК Гаухар Мурзабекова благодарит судьбу за встречу со своим педагогом, определившую ее дальнейший жизненный путь.

– Педагогический талант Нины Михайловны основывался на умении не только безошибочно распознать талантливого ребенка, но и чутко и бережно развить каждого в нужном направлении, – отмечает Гаухар Мурзабекова. – Одна из характерных особеннос­тей ее профессионального почерка – скрупулезная работа над деталями, над каждой фразой. Ставшее уже крылатым выражение Нины Михайловны «Успехи ученика в ушах педагога», пожалуй, отвечает на вопрос о секрете ее педагогического мастерства в полной мере.

Солистка государственного трио Forte Trio, одна из признанных виртуозных классических музыкантов Казахстана Динара Базарбаева-Сахаман попала в класс Нины Михайловны тогда, когда педагогу было уже за 70.

– В силу возраста она не мог­ла лично показать ученику, как нужно играть то или иное произ­ведение, но при этом умела чрезвычайно понятно все объяс­нить, и в итоге все становилось на свои места. Порой два слова решали все, – вспоминает свои уроки Динара.

Нина Михайловна всегда говорила, что для нее каждый ученик – это ее учитель. Ведь с каждым она работала по-разному, искала индивидуальный подход, а значит, была в постоянном поиске новых методик.

– Атмосфера на ее уроках всегда была дружеской. Она просила учеников слушать друг друга. Порой один исполнял произведение, а человек пять слушали его. Когда скрипач завершал игру, слушатели высказывали свои пожелания, делились мнениями, давали советы, – продолжает Динара Базарбаева-Сахаман. – На таких уроках присутствовала здоровая конкуренция, потому что все боролись за внимание и любовь Нины Михайловны. Мне кажется, что это чувство до сих пор присутствует в нас, музыкантах, потому что каждый хочет назвать себя ее любимым учеником. При этом я не могу сказать, что она любила кого-то больше или кого-то меньше…

Два стакана кефира и разминка

Ученики Нины Патрушевой помимо ее высоких профессиональных качеств сегодня вспоминают ее рациональное отношение к жизни, внимательное отношение к своему физическому и духовному состоянию. Своим воспитанникам она давала полезные советы по питанию, рекомендовала в день съедать яйцо, выпивать два стакана кефира.

– Она приходила на работу к 8.30 утра и уходила из класса часов в шесть вечера. Как правило, не обедала. Брала с собой какой-нибудь коржик и бутылочку воды. Удивительно, но ей этого было достаточно, чтобы с полной отдачей проводить занятия, – рассказывает Динара Базарбаева-Сахаман.

Нина Михайловна делилась с учениками секретами, как держать себя в тонусе. При необходимости даже показывала физические упражнения для разминки рук, против болей в спине, пояснице. Все ее знания, советы были направлены на результативный и гармоничный учебный процесс. И благодаря мудрому подходу учителя музыка для многих учеников становилась смыслом жизни.

– Если бы я не была музыкантом, то, скорее всего, стала врачом, – признавалась Нина Михайловна…

Личное счастье

По словам Динары Базарбаевой-Сахаман, юные скрипачи любили слушать и рассказы Нины Михайловны о своей жизни, о молодости, о поездках, например, в Санкт-Петербург.

– С какой любовью она говорила об этих поездках! Она с нами делилась сокровенными эмоциями, чувствами, с трепетом рассказывала, как ее любит супруг, как он делает ей сюрпризы. И она его очень любила. Когда упоминала о нем, я всегда замечала в ее глазах особенный блеск, – вспоминает Динара. – Супруг Евгений Федорович, работавший в свое время диктором на радио, посещал все концерты ее класса, сольные концерты учеников. И мы сами видели, что он поддерживал Нину Михайловну во всем, был внимательным и заботливым.

В своих талантливых учениках Нина Патрушева воспитывала, взращивала индивидуальность, поэтому все они – разные по артистическому темпераменту и исполнительскому стилю.

Найти нужные слова

– Нина Михайловна помогала нам взрослеть, принимать решения, учиться любви и самостоятельности и показала «что такое хорошо, а что такое плохо». Она стала для нас не просто первой, а самой замечательной, доброй, уважаемой и очень любимой учительницей, – подчеркивает Айман Мусахаджаева.

Все музыканты, даже самые опытные и часто концертирующие, сталкиваются с волнением перед выходом на сцену. Порой это в чем-то необходимое чувство для любого артиста переходит границы допустимого и начинает негативно сказываться на исполнении. Вспотевшие, а иногда и трясущиеся руки, учащенное сердцебиение не позволяют музыканту представить перед слушателями свой истинный потенциал. И это становится для некоторых реальной проблемой. Нина Михайловна большое внимание уделяла психологическому состоянию своих учеников во время ответственных концертов, выступлений, экзаменов.

«Ну, хорошо, ты сейчас волнуешься, а попробуй волноваться еще сильнее, давай-давай, еще сильнее», – обращалась она к ученику, – рассказывает Динара Базарбаева-Сахаман. – И действительно, после того как ты заставляешь себя волноваться еще больше, становится как-то спокойнее, это неприятное чувство перестает давать о себе знать. Такой интересный метод мне в личной практике подошел. Некоторым детям она говорила по-другому: «Ты волнуешься. Но для чего ты это делаешь? У тебя ведь все замечательно, ты просто должен выйти на сцену для того, чтобы публика была счастлива видеть тебя и слышать». Она подбирала к каждому нужные слова…

Вселенная любимого учителя

Айман Мусахаджаева уверена в том, что Нина Патрушева смогла создать свою особенную скрипичную школу в Казах­стане, и «секрет» своего успеха видела в том, что ее окружают замечательные люди, в том чис­ле ученики, коллеги.

– Сейчас, будучи уже сами педагогами, мы понимаем, сколько сил, труда, души, терпения Нина Михайловна вкладывала в каждого из своих учеников, чтобы они выросли из маленьких девчонок и мальчишек в успешных скрипачей, счастливых людей! – говорит Айман Мусахаджаева. – Изо дня в день, из года в год она отдавала себя детям, всю, без остатка...

…Недавно в Алматы прошел концерт памяти Нины Михайловны Патрушевой. На сцене Казахской государственной филармонии им. Жамбыла выступали как признанные музыканты и коллективы нашей страны, так и юные, перспективные скрипачи, представляющие сегодняшнюю казахстанскую скрипичную школу и продолжающие дело профессора Патрушевой. Среди них – Айман Мусахаджаева, Динара Базарбаева-Сахаман, Амир Бисенгалиев, Айдар Токталиев, Амина Ахметжанова, Еркеайым Сапарбаева, Акбике Алги, государственный оркестр «Камерата Казахстана» и его художественный руководитель, народная артистка РК Гаухар Мурзабекова, государственный академичес­кий симфонический оркестр РК под управлением дирижера Каната Омарова, ансамбль скрипачей Республиканской средней специализированной музыкальной школы-интерната для одаренных детей им. К. Байсеитовой и ее художественный руководитель Джамиля Ишкаева.

В программе прозвучали произ­ведения выдающихся композиторов, на которых росли и продолжают формироваться скрипачи всего мира. Торжественно, монументально и впечатляюще исполнил Прелюдию и Аллегро в стиле Пуньяни Фрица Крейслера ансамбль скрипачей из «байсеитовской» школы – кузницы талантливых музыкантов страны. Очень интересно была выстроена концепция исполнения данного произведения, где большинство учеников побывали одновременно как в роли ансамблевых исполнителей, так и в роли солистов. Вместе с детьми Прелюдию и Аллегро исполняла Айман Мусахаджаева.

Нынешней весной в честь 95-летнего юбилея выдающегося преподавателя в РССМШИ для одаренных детей им. К. Байсеитовой рядом с кабинетом, в котором долгие годы работала Нина Патрушева, появилась мемориальная доска.

– Нина Михайловна прожила долгую и, думаю, счастливую жизнь, безошибочно определив свое главное призвание – посвятить всю себя без остатка педагогике. Ее жизнь смело можно назвать служением, – говорила народная артистка РК Гаухар Мурзабекова. – Она работала до конца своих дней, остановившись тогда, когда совсем слегла. Ей уже было 89 лет. А она ежедневно шла на работу, спускаясь и поднимаясь по лестнице на четвертый этаж! Нина Михайловна была скромным человеком. Жила без излишеств. Довольствовалась малым. Материальное ее мало интересовало. Вся ее энергия была направлена на учеников. Это был ее мир, Вселенная, где царили безукоризненная дисциплина и порядок. Это была ее творческая лаборатория, где работали законы и принципы, которые она сама создала. Она была нашим кумиром. Нашей второй мамой. Мастером, сделавшим так, что о казахстанской скрипичной школе узнали сначала в Москве, а потом и во многих странах мира.