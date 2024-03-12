Учителя осудили за гибель детей и коллеги в Актюбинской области

Авария произошла утром 19 декабря прошлого года в Актюбинской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Q ogam-media.kz

Фото: Qogam-media.kz

25-летний школьный учитель Жандос Шамшаддин на своей машине Toyota Alphard вез детей и завуча, своего друга, из поселка Жаныс би на районный этап республиканской олимпиады в Иргиз. На трассе Самара - Шымкент возле поселка Курылыс машина столкнулась со встречным грузовиком Volvo.

Двое учеников и завуч погибли. Сопровождения полиции не было.

В аварии погибла родная сестра Жандоса Шамшаддина – Назкен. Она должна была участвовать в олимпиаде по математике, а второй ученик - Даулет Конакбай – в олимпиаде по информатике. Но до райцентра они не доехали. На месте погиб и друг Жандоса, завуч, преподаватель географии.

«Жандос и раньше возил детей на разные мероприятия, никакого сопровождения не было», – рассказывали после случившегося родственники учителя.

Сразу после аварии его взяли под стражу. Жандоса Шамшаддина обвинили в нарушении правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть троих человек.

Сегодня ему вынесли приговор – 5 лет заключения с лишением права управления транспортным средством на 7 лет.

Суд также вынес два частных постановления – в адрес руководства департамента полиции Актюбинской области за отсутствие сопровождения школьников и в адрес управления образования области - за отсутствие контроля со стороны районного отдела образования.

Приговор суда не вступил в законную силу, сообщили в специализированном межрайонном суде Актюбинской области.