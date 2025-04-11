Отделом образования Талгарского района незаконно удерживались взносы по обязательному социальному медицинскому страхованию у 83 учителей, которые по закону освобождены от таких выплат, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратура РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Среди них имеются многодетные матери, инвалиды, ученики магистратуры и докторантуры.

Мерами прокурорского надзора права преподавателей защищены путем возмещения удержанной суммы в полном объеме. Важно отметить, что такой вид страхования играет особую роль в обеспечении равного доступа к качественной медицинской помощи для каждого гражданина страны.

Призываем всех граждан и работодателей внимательно следить за правильностью уплаты взносов во избежание нарушения прав граждан.