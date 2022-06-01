Учиться на своих ошибках?

«Последний звонок» для выпускников средних учебных заведений случается один раз в жизни. Возможно, именно по этой причине некоторым из них хочется совершить в памятный день что-то необычное, выходящее за рамки правил и приличия.

Зачастую они устраивают гонки или катание по трассе, высунув в окна авто руки, ноги, головы… С криками радости, пронзительным свистом и музыкой, разрывающей барабанные перепонки, несутся вчерашние школьники в светлое будущее.

Помнится, до пандемии несколько лет подряд именно такую картину местные жители наблюдали на дорогах областного центра. Полицейские то и дело ловили молодежь, наказывали, но это ее не останавливало. Нынешний год не стал исключением. В отдельных районах города население фиксировало группы выпускников, катавшихся по улицам на дорогих авто. Их видели на главных улицах города, в районе этноисторического комплекса «Тектурмас»…

Но не всегда все заканчивается благополучно. К примеру, нынче самым обсуждаемым стал случай, связанный с попаданием дорогого автомобиля в городской канал. Факт оказался в поле зрения пользователей социальных сетей и быстро распространился среди местного населения. Зафиксировали его и стражи правопорядка.

Опрокидывание автомобиля Lexus произошло по улице Тауке-хана рядом с монументом Казахскому ханству. Как выяснилось, 21-летний водитель, управлявший иномаркой согласно страховому полису, вместе со знакомыми выпускниками при­ехал к памятнику с целью отпраздновать окончание учебы в школе. Когда он ненадолго отлучился, один из парней самовольно сел за руль автомашины. Перепутав педали тормоза и газа, не справился с управлением и совершил самоопрокидывание в канал с водой.

В салоне 17-летний выпускник находился один. Во время падения не пострадал, зато несовершеннолетнего привлекли к административной ответственности за управление автотранспортом без водительских прав с наложением штрафа в размере 20 МРП (63 600 тенге). Можно сказать, парень легко отделался. А ведь могло быть гораздо хуже.

Между тем, по информации городского отдела образования, в машине вместе с выпускником находился его старший брат, который, как сказали их родители, разрешил тому сесть за руль. При этом, как выяснилось, накануне со всеми учащимися были проведены разъяснительные беседы по профилактике противоправных действий. Несмотря на это, учащиеся и их родители проигнорировали предупреждения со стороны администрации школы.

Как видно, версии разнятся. Кто прав, кто виноват, точно не ясно. Но в любом случае то, что несовершеннолетний повел себя неправильно, – факт. И он в очередной раз доказывает: ни к чему хорошему безрассудные выходки не приводят.

Многие жители выступили против подобного рода действий молодежи. Они считают такие поступки выпускников безответственными и заявляют: именно родители виноваты в том, что их чада игнорируют требования и правила.

Кто-то задался и другим вопросом: почему размер штрафа такой маленький и кто будет восстанавливать разбитый автомобиль и поврежденные ограждения? К тому же с трудом верится в то, что водитель отошел, оставив ключи в замке зажигания, так что версия отдела образования больше похожа на правду.

Между тем нашлись и те, кто заступился за подростка, отметив, что в свое время все позволяли себе лишнего и делали глупости и, к сожалению, учились на своих ошибках.