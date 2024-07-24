Удивительно выразительное каменное лицо найдено в Акмолинской области

Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям обнаружили в Сандыктауском районе высеченное в скале лицо предка. С одного взгляда можно понять, что древний художник-каменотес вырубил в камне облик человека незаурядного, волевого, уверенного в себе и себе на уме. О таких еще говорят: башку свернет и дальше пойдет… Но это субъективно. Кто и каким на самом деле был человек с «каменным лицом», теперь можно лишь гадать.

Подобные каменные лица встречаются часто. Такие артефакты были важными элементами в культурах различных цивилизаций, начиная с Древнего Египта. Артефакт в Акмолинской области может относиться к бронзовому веку или более позднему тюркскому периоду.

Каждая археологическая находка, как окно в прошлое, в мир далеких предков. Каменное лицо в Акмолинской области – это загадка, которую предстоит разгадать.