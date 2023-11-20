УЕФА представил расклад отбора на Евро-2024

Спорт, Футбол
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Казахстан находится в шаге от сотворения истории

Фото: kff.kz

Официальный сайт УЕФА рассказал о турнирных раскладах в группах отборочного цикла Евро-2024, напомнив об условии выхода сборной Казахстана в основную сетку турнира, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

Так, сборные Австрии, Албании, Англии, Бельгии, Венгрии, Дании, Испании, Нидерландов, Португалии, Румынии, Сербии, Словакии, Турции, Франции, Швейцарии и Шотландии уже гарантировали себе путевки на ЕВРО-2024 через квалификацию. UEFA.com рассказывает о турнирных раскладах и напоминает, что напрямую в финальную стадию выходят обладатели двух первых мест в каждой группе.

Главное

Вышли в финальный турнир: Австрия, Албания, Англия, Бельгия, Венгрия, Германия (хозяйка), Дания, Испания, Нидерланды, Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Турция, Франция, Швейцария, Шотландия

Сыграют в стыковых матчах: Босния и Герцеговина, Греция, Грузия, Израиль, Люксембург, Польша, Финляндия

Гарантировали себе как минимум участие в стыковых матчах: Италия, Казахстан, Украина, Хорватия

Потеряли шансы на место в топ-2: Азербайджан, Андорра, Армения, Беларусь, Болгария, Босния и Герцеговина, Гибралтар, Греция, Грузия, Израиль, Ирландия, Кипр, Косово, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Норвегия, Польша, Сан-Марино, Северная Ирландия, Исландия, Северная Македония, Фарерские острова, Финляндия, Черногория, Швеция, Эстония

Группа H

Матчи следующего тура (20 ноября):

Северная Ирландия — Дания, Сан-Марино — Финляндия, Словения — Казахстан

— Дания вышла в финальную стадию.

— Словения выйдет в финальную стадию, если не проиграет Казахстану.

— Казахстан выйдет в финальную стадию, если победит в Словении.

— Финляндия потеряла шансы на топ-2 и сыграет в стыковых матчах.

— Северная Ирландия потеряла шансы на топ-2.

— Сборная Сан-Марино потеряла шансы на топ-2.

 

#рейтинг #Евро-2024 #отбор #сборные #расклад

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