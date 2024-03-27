Уголь не для своих

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Благодаря оперативным действиям сотрудников карагандинского департамента экономических расследований АФМ, недобросовестным поставщикам социально-бытового угля не позволили вывезти за пределы Казахстана более 63 тыс. тонн твердого топлива.

Они установили, что 16 региональных операторов собирались продать на сторону уголь, предназначенный для жителей Караганды и области. Стоимость этого товара оценили более чем в 800 млн тенге.

В результате, как сообщил майор службы экономических расследований области Куат Избанов, компании-нарушителей исключили из региональных операторов социального угля. Таким образом они лишись права работать на карагандинском рынке.

Отметим, что уголь в Карагандинской области один из самых недорогих Казахстане. Цены на него колеблются в пределах от 10 до 22 тыс. тенге за тонну. Самый популярный, шубаркольский, можно купить по 14-15 тыс. тенге за тонну.