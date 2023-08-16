Уголовный срок за шутку над женой получил житель ВКО

Житель Уланского района Восточно-Казахстанской области получил 2 года ограничения свободы за ложный донос, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Департамент уголовно-исправительной системы по ВКО.

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Как стало известно, в ходе телефонного разговора с супругой у них возник словесный конфликт. Женщина часто попрекала его тем, что автомобиль принадлежит ей, а он постоянно забирает его по своим делам. Муж решил ее проучить, сымитировав хищение машины. Попросил своего брата отогнать авто в его гараж и заявил об угоне.

Будучи официально предупрежденным об уголовной ответственности по статье 419 УК РК, мужчина, не задумавшись о последствиях и всей серьезности ситуации, заведомо ложно сообщил о якобы совершенном преступлении и получил ограничение свободы сроком на 2 года, отметили в ДУИС.

«Осужденный поставлен на учет службы пробации Уланского района Восточно-Казахстанской области. С ним проведена беседа

профилактического характера по недопущению впредь уголовных и административных правонарушений. Осужденный порядок и условия отбывание наказания не нарушает, желает встать на путь исправления и больше так не шутить с женой», - рассказала старший инспектор СП №1 Уланского района ДУИС по ВКО Шынар Баймуратова.