На пленарном заседании под председательством спикера Ерлана Кошанова депутаты приняли во втором чтении поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, разработанные по поручению Главы государства, об ужесточении наказания за физичес­кое насилие и проявление жестокости в отношении медицинских работников. При рассмотрении документа в первом чтении разграничения на два вида ответственности – угрозу насилия и его применение в отношении медицинских работников – не было, и ряд депутатов призвали коллег до второго чтения дифференцировать подход к подобным ситуациям. Поскольку угроза насилия – это все же не есть насилие как свершившийся факт. В результате депутаты смягчили наказание за угрозы насилия.

– С учетом предложений до второго чтения рабочая группа доработала законопроект, в него был внесен ряд изменений и принято много компромиссных решений. Главные изменения: мы разграничили понятие «применение насилия», то есть насилие и угроза, – пояснил мажилисмен Асхат Аймагамбетов.

Таким образом, депутаты отдельно предусмотрели наказание за угрозу насилия, отдельно – за применение насилия. В частности, за применение насилия депутаты оставили ранее предложенное наказание – до 12 лет лишения свободы, а вот за угрозу – смягчили.

– Объем общественных работ снижен с 600 до 300 часов, также значительно уменьшается размер штрафа. Наказание в виде ограничения либо лишения свободы сокращено с трех до двух лет, – добавил он.

Согласно повестке депутаты также ратифицировали ряд международных актов. Так, их поддержку нашло Соглашение между правительствами Республики Казахстан и Французской Республики о реадмиссии лиц. С его нормами депутатов ознакомил и. о. министра внутренних дел Санжар Адилов.

– Основная цель соглашения – соз­дание правовой основы для двустороннего сотрудничества в вопросах реадмиссии лиц, находящихся на территориях двух стран в нарушение требований национальных законодательств, – сообщил руководитель рабочей группы Николай Арсютин, выступая с содокладом.

Документ предусматривает возвращение в страну своего гражданства лиц, нарушивших условия пребывания, например, по утрате документов. Соглашение обеспечивает согласованность и упорядоченность совместных действий в процедурах приема, передачи и транзита граждан третьих стран и лиц без гражданства в государства их гражданства или постоянного проживания.

В ходе обсуждения депутаты подняли вопросы, связанные с возвратом лиц без гражданства, распределением финансовой ответственности в случае ошибочной реадмиссии, а также условиями применения ускоренной процедуры рассмотрения запросов о реадмиссии. Наряду с этим были рассмотрены аспекты защиты прав граждан Казахстана за рубежом, включая порядок действий при утере паспорта на территории Франции, предусмотренные законодательством меры ответственности и возможность повторного въезда в страну после восстановления документов.

Также было ратифицировано Соглашение между Правительством Казахстана и Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) о возобновлении статуса Центрально-Азиатского регионального гляциологического центра в Казахстане в качестве центра категории 2 под эгидой ЮНЕСКО. Документ был подписан 19 июня 2025 года в городе Астане. Его депутатам представила и. о. министра науки и высшего образования Гулзат Кобенова.

Руководитель рабочей группы Гульдара Нурым пояснила, что соглашение направлено на укрепление международного научного сотрудничества в области изучения ледников, снега и вечной мерзлоты, а также оценки их влияния на водные ресурсы региона в условиях изменения климата. Казахстан получает возможности для проведения совместных проектов, семинаров и обучающих программ с участием международных экспертов, а также открытого обмена научными данными и продвижения современных технологий в области мониторинга и сохранения ледников.