Укравшего бывшую девушку парня задержали в Астане

Общество, Другое
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Дана Аменова
Корреспондент

20-летнюю девушку против воли посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД

Фото: Polisia.kz

Как уточняется, звонившая на пульт 102 сообщила, что возвращаясь с работы в вечернее время, к ним с родственницей во дворе жилого дома подъехал автомобиль. Из машины вышли четверо парней и насильно посадили девушку в салон. Один из похитителей, которого заявительница узнала, оказался их односельчанином. Ранее пара состояла в отношениях.

— Для розыска автомобиля и похищенной девушки в городе был введен план «перехват». По «горячим следам» полицейские отследили и остановили автомобиль, в котором находились подозреваемые с девушкой. Парни планировали отвезти ее в Туркестанскую область, но из-за неблагоприятных погодных условий, не смогли выехать за пределы города. По факту незаконного лишения человека свободы проводится досудебное расследование, — детализировали в правоохранительных органах.

В полиции добавили, что по данному правонарушению предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет либо лишение свободы на тот же срок.
 

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