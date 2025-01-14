Укрепляя единство и согласие

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Нажия Калишева, доктор юридических наук, доцент КазНУ им. аль-Фараби

Свое интервью, опубликованное в газете «Ana tіlі», Глава государства назвал специальным обращением к соотечественникам. Эта публикация вызвала бурное обсуждение в Казахстане и во всем мире. Если задуматься, какую роль играют Президентские послания, обращения к народу, то, безусловно, их можно считать главным средством общения между Главой государства, обществом и ветвями государственной власти, которое базируется на принципе сдержек и противовесов.

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Январское обращение ­Главы государства дает ответы на многие вопросы, волнующие наше общество, и направлено на реализацию законодательных реформ, модернизацию политической системы ­Казахстана. Мое же внимание привлекли слова Президента о том, что в нынешнем году будут торжественно отмечаться знаковые даты, посвященные 80-летию Великой Победы, 30-летию Конституции РК и АНК.

Ассамблея народов Казах­стана, как она называлась изначально, была создана 1 марта 1995 года и переименована в 2007-м. С 2016 года эта дата отмечается как День благодарности. Особо хочется уделить внимание изменениям в полномочиях Ассамблеи народа Казахстана, которые недавним Указом Президента утверждены в Положении об АНК. Данный документ определяет ее статус и полномочия, а также особенности ее взаимодействия с госорганами и общественными объединениями, порядок участия в разработке и реализации государственной политики в сфере межэтни­ческих отношений.

Для независимого Казах­стана, который в числе особых принципов государственности огромное внимание уделяет единению народа путем развития и укрепления самобытности, культуры и языков каждого этноса, данный документ является своевременным и актуальным. Многочисленные представители АНК должны трудиться во благо нашей общей Родины, для сохранения мира и стабильности в стране, для воспитания достойного подрастающего поколения ­казахстанцев. В век новых информационных технологий надо уметь грамотно продвигать свои национальные ценности, доступно разъяснять преимущества центральноазиатской общности и находить новые способы и пути культурного взаимодействия, а для этого на законодательном уровне нужно усиливать позиции их деятельности.

В Положении об АНК за­креплена новая функция, которая заключается в оказании ею содействия в развитии благотворительности, медиации в сфере общественного согласия и общенационального единства. В полномочия ­Президента входят образование и реорганизация ассамблеи, определение направлений ее деятельности, назначение и освобождение от должности руководящих должностных лиц, по предложению Совета ассамблеи назначение пяти депутатов Сената Парламента, созывы очередных сессий.

В целях консолидации об­щества, обеспечения единства и формирования национально-государственной гражданской идентичности, дальнейшего совершенствования казахстанской модели толерантности и общественного согласия, а также для повышения эффективности деятельности АНК участвует в разработке и реализации государственной политики в сфере межэтни­ческих и межконфессиональных отношений. Ассамблея самостоятельно разрабатывает Концепцию развития, проект которой рассматривает председатель АНК, ранее концепцию утверждал Президент.

Сегодня Ассамблея народа Казахстана вносит большой вклад в развитие гражданской идентичности, толерантности в казахстанском обществе через работу со всеми этнокультурными объединениями и структурами АНК. Задача представителей этнокультурных объединений как патриотов-казахстанцев, которым важны мир и согласие в суверенном Казахстане, – активно проводить комплексы мероприятий, направленных на обеспечение межэтнического согласия и укрепление единства народа Казахстана.

#президент #мнение #интервью

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