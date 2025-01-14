Укрепляя единство и согласие
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Нажия Калишева, доктор юридических наук, доцент КазНУ им. аль-Фараби
Свое интервью, опубликованное в газете «Ana tіlі», Глава государства назвал специальным обращением к соотечественникам. Эта публикация вызвала бурное обсуждение в Казахстане и во всем мире. Если задуматься, какую роль играют Президентские послания, обращения к народу, то, безусловно, их можно считать главным средством общения между Главой государства, обществом и ветвями государственной власти, которое базируется на принципе сдержек и противовесов.