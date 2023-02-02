Улицы и дворы подтопило в двух городах и трех районах Туркестанской области

Происшествия
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Силами ДЧС и МИО ведутся работы по откачке и отводу дождевых вод.

Фото: instagram.com/turkistan_polisia

В связи с неблагоприятными погодными условиями в Туркестанской области, по последней информации, в Байдибекском, Ордабасинском и Сауранском районах подтоплено 6 улиц и 48 дворовых территорий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям РК.

"Сегодня, 2 февраля, с 08:00 часов, в связи с выпадением обильных осадков в виде дождя и обильного снеготаяния в горных районах, произошло поднятие уровня воды, с последующим переливом воды вниз по склону, в результате в городах Кентау и Туркестан, и в районах Байдибекский, Ордабасинский и Сауранский произошло подтопление дворовых территорий и улиц", - говорится в информации.

В целях недопущения подтопления домов силами ДЧС и МИО ведутся работы по откачке и отводу дождевых вод. Задействованы более 50 спасателей, 10 единиц техники и 20 мотопомп.

Жертв и пострадавших нет.

Как сообщили в областном ДП, по поручению начальника Департамента полиции Туркестанской области М. Кабденова был задействован личный состав полиции.

#полиция #МЧС #районы #Туркестанская область #подтопление

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