Министр информации и общественного развития РК Аскар Умаров призвал журналистов активно участвовать в обсуждении поправок в Закон «О СМИ», передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Что будет меняться кардинально в нашем Законе «О СМИ»? Будет меняться то, что сегодня необходимо для государства, для общества, для журналистского сообщества. Мы будем это вместе обсуждать, уже есть запросы от журналистских организаций, чтобы обсудить, есть запросы от журналистских правозащитных организаций, есть запрос от экспертов. Будем садиться, обсуждать, поэтому сейчас говорить, что будет конкретно меняться, преждевременно, поскольку будет запрос не только лично от меня, это должен быть общий наш запрос от медийного сообщества», - сказал глава МИОР в кулуарах Правительства.

Он добавил, что речь идет о пересмотре действующего Закона «О СМИ».

«Будем обсуждать, будем получать предложения, создадим рабочую группу, будем обсуждать все то, что сегодня необходимо для плодотворного развития современной медиасферы, естественно, все это будет учитываться. Все предложения журналистского сообщества, экспертов будут учтены. Наш путь – плодотворное развитие наших СМИ, чтобы они были еще более работоспособными и востребованными нашей аудиторией», – заверил спикер.