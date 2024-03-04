Уменьшить зависимость от импорта Статьи 4 марта 2024 г. 17:38 47 Андрей Кратенко Трубные пучки и панели нагрева котлов вновь стал выпускать Петропавловский завод тяжелого машиностроения (ПЗТМ). фото ПЗТМ Здесь с успехом восстанавливают утраченные, но востребованные производства. Так, например, энергетическое и теплообменное оборудование, произведенное на ПЗТМ, весьма востребовано на ТЭЦ. Полным ходом реализуется программа развития гражданского машиностроения, в рамках которой предприятие освоило производство товарной номенклатуры для железных дорог, возобновив выпуск маятниковых подвесок, клиньев тягового хомута, чека тормозной колодки и запасных резервуаров. Производство железнодорожной периферии дает возможность казахстанским заводам уменьшить зависимость от импорта, снизить стоимость ремонта и эксплуатации вагонов. На новую и одновременно старую продукцию появились первые заказчики. Предприятие имеет возможность поставлять ее по Казахстану и в страны СНГ. Напомним, Петропавловский завод тяжелого машиностроения вступил в строй в сентябре 1960 года, когда был сдан в эксплуатацию первый производственный корпус, и на его площадях началось освоение выпуска первого заводского изделия – зернопогрузчика. Позже на ПЗТМ стали производить военную технику, в том числе ракеты и ракетные комплексы. #производство #Петропавловск #завод #ПЗТМ #котлы