Здесь с успехом восстанавливают утраченные, но востребованные производства. Так, например, энергетическое и теплообменное оборудование, произведенное на ПЗТМ, весьма востребовано на ТЭЦ.

Полным ходом реализуется программа развития граж­данского машиностроения, в рамках которой предприятие освоило производство товарной номенклатуры для железных дорог, возобновив выпуск маят­никовых подвесок, клиньев тягового хомута, чека тормозной колодки и запасных резервуаров.

Производство железнодорожной периферии дает возможность казахстанским заводам уменьшить зависимость от импорта, снизить стоимость ремонта и эксплуа­тации вагонов.

На новую и одновременно старую продукцию появились первые заказчики. Предприятие имеет возможность

по­с­тавлять ее по Казахстану и в страны СНГ.

Напомним, Петропавловский завод тяжелого машиностроения вступил в строй в сентяб­ре 1960 года, когда был сдан в эксплуатацию первый производственный корпус, и на его площадях началось освоение выпуска первого заводского изделия – зернопогрузчика. Поз­же на ПЗТМ стали производить военную технику, в том числе ракеты и ракетные комплексы.