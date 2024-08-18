Умер Ален Делон - звезда мирового кино

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Знаменитый французский актер скончался в возрасте 88 лет. Ален Делон - один из секс-символов 20 века умер во Франции в кругу семьи, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Во Франции скончался знаменитый актер Ален Делон, прославившийся ролями во многих известных фильмах и являвшийся одним из секс-символом 20 века. Звезда европейского и мирового кинематографа умер в возрасте 88 лет в кругу семьи, сообщили в воскресенье, 18 августа, западные информагентства со ссылкой на троих детей киноактера.

Ален Делон родился 8 ноября 1935 года в коммуне Со в пригороде Парижа. В 1960-е годы он благодаря таланту и харизматической внешности стал одним из самых популярных в мире киноактеров. В его фильмографии около 80 кинофильмов, в том числе "На ярком солнце", "Рокко и его братья", "Леопард", "Черный тюльпан", "Самурай", "Двое в городе".

#Франция #кино #Ален Делон

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