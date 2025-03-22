Умер казахстанский миллиардер Александр Машкевич

Один из основателей металлургической империи страны скончался на 72-м году жизни, передает Kazpravda.kz

Фото: Eurasian Resources Group

«С прискорбием сообщаем, что 22 марта (…) после продолжительной болезни скончался известный казахстанский бизнесмен и общественный деятель, один из основателей Eurasian Resources Group (ERG) Александр Антонович Машкевич», - говорится в сообщении ERG.

С 2014 по 2024 годы Машкевич был председателем Совета директоров ERG. Также он долгое время был председателем Совета директоров АО «Евразийский банк».

«Весь многотысячный коллектив ERG, руководство компании, Совет менеджеров скорбят по поводу кончины Aлександра Антоновича Машкевича и выражают глубокие соболезнования родным и близким», - отметили в компании.

Александр Машкевич являлся известным бизнесменом из числа владельцев ENRC и одним из богатейших людей Казахстана с многомиллиардным состоянием.