Умсын – вселяющая надежду

В семье Салима и Аккенже Дузгалиевых она была первенцем. В надежде, что следующим будет сын, отец дал ей имя Умсын. Так и случилось: вскоре на свет появился сын, а затем родилась еще одна дочь. Но их детство пришлось на очень трудные предвоенные и военные годы. Родители, выросшие в суровых условиях гражданской войны, продразверстки, сталинских репрессий, с малых лет приучали своих детей к труду. Имея одну коровенку, в определенный день сдавали 10 литров топленого масла. Успевали лишь чуть попробовать его и попить пахты, оставшейся после изготовления масла.

Жители села Акжайык Чапаевского района (ныне это село относится к соседнему Теректинскому району), что в Западно-Казахстанской области, помимо животноводства и полеводства занимались рыболовством на Урале. Именно рыба помогала многим пережить голодные времена. В шесть лет и Умсын, часто выходя на реку вместе со старшими, научилась ловить рыбу. Бывало, и красная рыба попадалась. Эти навыки особенно пригодились, когда началась война.

Отцу было 29 лет, и он в числе первых ушел на фронт. Семилетняя Умсын хорошо запомнила, как отец прижал к себе супругу и детей, а ей сказал: «Будь умницей и помощницей маме, я на тебя очень надеюсь…» Вскоре пришло извещение, что красноармеец Салим Дузгалиев пропал без вести. Среди тех, кто попал в горнило сражений в первые дни и месяцы войны, оставшихся в живых было мало и среди односельчан. В сердцах матери и детей еще теплилась надежда, что отец вернется, ведь «пропал без вести» еще не значит, что убит. Это ожидание тоже помогало жить и трудиться во имя Победы.

Умсын, помня наказ отца, трудилась наравне со взрослыми: помогала маме возить сено и солому на быках, вязать носки и варежки фронтовикам. Она верила, что если эти вещи вдруг получит отец, то он сразу узнает, кто их связал. Находила время и для того, чтобы порыбачить со стариками и мальчишками. Это у нее получалось неплохо.

Хорошо помнит Умсын и День Победы. Ей было полных 11 лет, но духом и поведением она была намного старше своих сверстниц. Каждое возвращение солдата с фронта встречалось общим ликованием односельчан. Только их долгожданный защитник Родины так и не открыл калитку родного дома. Со временем пришлось смириться с этим, понимая, что горе кос­нулось не только их.

Получив позже многих сверстников семилетнее образование, Умсын поступила в Уральское медучилище и в 1958 году получила диплом фельдшера. Во время учебы она, красивая и стройная девушка, и ее подруга Роза Ислямгалиева были отобраны в создаваемый в Алма-Ате танцевальный ансамбль «Гульдер». Но какие бы перспективы ни маячили впереди, она послушала мать и осталась дома. А вот подруга сделала прекрасную карьеру танцовщицы в известном на весь мир народном ансамбле.

Трудовой путь Умсын начала фельдшером в родном Акжайыке, затем переехала в соседнее село Енбек, где ей как молодому специалисту дали квартиру. Здесь она встретила свою первую и единственную любовь: ветврач Сатым Акылдасов приехал в это село по направлению. Судьбе было угодно, чтобы они встретились и создали крепкую и счастливую семью. Вместе в 1966 году принимали решение переехать в совхоз «Алгабасский» Чапаевского района, а через десять лет и в село Переметное Зеленовского района. Здесь она с 1977 по 1994 год бессменно работала фельдшером пункта скорой помощи при райбольнице. Трудилась даже будучи на пенсии, так как на «03» была просто незаменимой.

За время работы заслужила высокий авторитет в коллективе райбольницы, признание среди односельчан. Молодые врачи всегда стараются дежурить именно с ней, так как она на практике доказала, что работа фельдшером – ее призвание. Правильно поставить диагноз и оказать первую медицинскую помощь обратившимся в «скорую помощь» для опытного фельдшера было делом привычным. Она может дать совет или консультацию не только как медик. Ее добрые советы учат молодых людей жить честно и не поддаваться трудностям.

Умсын Салимовне в какой-то мере пришлось повторить судьбу своей матери, так как в 1981 году, когда, казалось, жизнь только наладилась, подрастали пятеро детей, ушел из жизни ее супруг, опора семьи. Как и матери, ей пришлось одной поднимать детей на ноги (младшему сыну было тогда всего пять лет), давать им образование, женить сыновей и выдавать замуж дочерей.

Сыновья Нурлан и Ерлан со своими семьями живут в одном селе с матерью. Старшая дочь Лиза уже около десяти лет живет с мужем и детьми в Астане, а младшая Эльмира с семьей – неподалеку, в областном центре. Со всеми своими обязанностями как мама она справилась, кроме одной: младший Бекжан, который связал судьбу с бизнесом, пока не желает жениться. На вопросы матери об этом всегда отвечает вопросом: «Ну разве нам плохо вдвоем, мама?» И мать больше не пристает, хотя в душе теплится надежда увидеть келин в родном доме.

Сегодня у Умсын Салимовой семь внуков, и это вовсе не предел. Она уверена, что обязательно дождется правнуков.

– Родители всегда желают лучшей жизни своим детям. Я счастлива, что вижу: мои желания воплотились в жизнь, мои дети и внуки живут счастливо и достойно в прекрасной стране. Рада, что могу ездить в гости к ним и радоваться их успехам, – говорит она с гордостью.

Так получилось, что свой юбилей она отметила в узком кругу у дочери и друзей в Астане, хотя дети предлагали устроить той на родине с приглашением большого количества гостей.

– Я отказалась, – говорит Умсын-апа, – так как в конце прошлого года одного за другим потеряла братишку, зятя (мужа сестренки) и двоюродного брата. Дети поняли правильно и посоветовали встретить Новый год, а затем и день рождения в столице. Встретившись с семьей дочери, друзьями и земляками, я почувствовала, что помолодела лет на десять. Наверное, я это заслужила так же, как звание труженицы тыла. Спасибо нашему государству за заботу о нас.

Возможно, благодаря своему имени, а также суровому воспитанию временем Умсын-апа может вселять надежды на лучшее, умеет радоваться успехам родных, близких, соседей и их детей. Она, по мнению детей, самая счастливая мама и бабушка, которая непременно станет и прабабушкой… Положительные эмоции позволяют ей быть оптимисткой даже в таком солидном возрасте. Видимо, и Аллах на стороне тех, кто в детские годы познал холод, голод, непосильный труд и утрату близких. Когда Умсын-апа дает бата, все стараются воспринять ее слова как благословение, которое обязательно сбудется. Для каждого она найдет добрый совет, которому не следовать невозможно, потому что ее пожелания проверены годами.

Максут ИРЖАНОВ

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