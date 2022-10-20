Уникальную книгу к 30-летию дипломатических отношений РК и КНР презентовали в Алматы

В Казахском национальном университете имени аль-Фараби презентовали юбилейную книгу, посвященную 30-летию дипломатических отношений между РК и КНР «Казахстан-Китай: три десятилетия добрососедского и взаимовыгодного сотрудничества». Как сообщили организаторы, в книге содержатся уникальные справочные данные, а также отдельные ранее не публиковавшиеся документы, передает Kazpravda.kz.

Специальное юбилейное издание представляет собой аналитический обзор двусторонних отношений за период 1992-2022 годов.

В ее основу легли архивные материалы МИД РК, Библиотеки первого президента РК и редакции газеты «Казахстанская правда». В издании собраны уникальные справочные данные, важнейшие официальные документы, редкие фотографии, а также сформирован список всех соглашений и договоров, подписанных за 30 лет с текущим статусом.

«В Казахстане интенсивно развивается китаеведение, и КазНУ имени аль-Фараби играет особую роль в подготовке нового поколения китаеведов. На кафедре китаеведения факультета востоковедения нашего университета готовят специалистов трех степеней – бакалавров, магистрантов и докторантов (PhD). При университете действуют исследовательские центры - Центр изучения современного Китая, а также активно работает Институт Конфуция. Современные дипломатические отношения между Казахстаном и Китаем, торгово-экономические и гуманитарные связи, а также многие другие актуальные вопросы требуют обширных исследований с научно-теоретической точки зрения», – отметила проректор КазНУ имени аль-Фараби Асель Увалиева.

Особенностью издания является и то, что оно состоит из трех блоков на казахском, русском и китайском языках. При этом большая часть представленных официальных документов впервые переведена на государственный язык.

«Эта книга содержит ранее не публиковавшийся полный перечень документов, подписанных обеими сторонами, а также тексты ключевых стратегических документов. Представлена интересная для общественности и исследователей двусторонних отношений история взаимных визитов на уровне глав государств за последние 30 лет, информация о различных механизмах, направленных на развитие нынешнего вечного всестороннего стратегического партнерства между РК и КНР. Китай является одним из крупнейших торговых партнеров нашей страны. В 2021 году двусторонний товарооборот достиг 18,2 млрд. долларов США. Согласно статистике, за 8 месяцев текущего года этот показатель увеличился на 26% и составил 15,4 млрд. долларов США. То есть велика вероятность, что к концу года двусторонний товарооборот выйдет на новый высокий уровень», – рассказал посол РК в КНР Шахрат Нурышев.

«Книга показывает читателю панораму основных событий, в ней запечатлены детали общения лидеров наших стран, так как именно коммуникации между ними сыграли ключевую роль в становлении и развитии наших отношений. Она уникальна глубоким анализом, авторитетными оценками, исчерпывающими архивными данными и эксклюзивными фотографиями. Юбилей взаимоотношений РК и КНР это хороший повод оглянуться на пройденный путь, сделать некоторые выводы и наметить планы на перспективу. В феврале нынешнего года президент Касым-Жомарт Токаев провел первую очную встречу после пандемии с председателем КНР Си Цзиньпинем в рамках участия на открытии Зимних Олимпийских игр в Пекине, буквально месяц назад председатель КНР совершил государственный визит в Казахстан. Это его первое загрантурне после двухлетней паузы. Эти события стали яркими страницами в год 30-летия дипломатических отношений РК и КНР», – рассказал в своем выступлении глава дипломатической миссии Китая в Казахстане Чжан Сяо.

Издание рассчитано на дипломатов, специалистов и учащихся в области международных отношений, востоковедения и всех, кто интересуется современной внешней политикой Казахстана и развитием казахстанско-китайских отношений.

«Презентованное юбилейное издание само по себе является отражением взаимовыгодного сотрудничества наших государств и народов в течение 30 лет. Книга появилась на свет в результате тесного и продуктивного творческого взаимодействия посольства Казахстана в КНР и посольства КНР в Казахстане при содействии казахстанского Центра по изучению Китая», – поделился представитель авторского коллектива книги Тимур Шаймергенов.

С момента установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой было подписано около 200 документов, касающихся сотрудничества в политической, правовой, экономической, социально-культурной, научно-образовательной и гуманитарных сферах.