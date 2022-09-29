фото: Пресс служба Евразийского банка
Общество , Технологии
Уникальный космический модуль представили на форуме Digital Bridge

На форуме Digital Bridge 2022 представили уникальный экспериментальный космический модуль частной компании Eurasian Space Ventures (ESV). Это наземный экспериментальный комплекс для проведения модельных исследований космических полётов и научных экспериментов, не имеющий аналогов на Евразийском континенте.

Наземный экспериментальный комплекс представляет собой один из отсеков космической станции, в котором исследователи в течение длительного периода времени будут проводить эксперименты. Работоспособность модуля будет обеспечиваться местными системами жизнеобеспечения. Участники исследовательских проектов будут работать в стабильной среде, которая максимально приближена к изоляции в космосе.

“Цель создания модуля — имитация основных особенностей пилотируемого полёта в космос. Мы изучили все потребности испытателей и учли лучшие мировые практики, используемые в работе на МКС, а также в проектах Nasa, Роскосмоса и Европейского космического агентства. Теперь Казахстан может предоставить им и другим научным кругам уникальную площадку для проведения различных экспериментов в закрытой среде”, — сказал основатель Eurasian Space Ventures, член совета директоров Евразийского банка Шухрат Ибрагимов.

После завершения экспонирования на выставочной площадке модуль будет передан в распоряжение национальной компании “Қазақстан Ғарыш Сапары” для установки на территории национального космического центра в Астане.  

Председатель правления АО “НК “ҚАЗАҚСТАН ҒАРЫШ САПАРЫ”, знаменитый казахстанский космонавт и инициатор создания модуля Айдын Аимбетов сообщил, что эксперименты в модуле начнутся в ближайшее время. По его словам, казахстанский экспериментальный комплекс в будущем сможет принять сотни ученых и открыть свои двери для туристов, желающих ощутить себя членами космического экипажа.

Группу учёных и будущих космонавтов отправят на длительный срок проведения исследовательской миссии в космический модуль. Весь период эксперимента команда исследователей будет подвергаться испытаниям в замкнутом пространстве. Это позволит собрать необходимые данные о здоровье и  поведении членов будущего экипажа, их психологической совместимости, выявить очаги напряженности внутри команды в то время, как они будут осуществлять технические задания, поступающие из командного пункта во время всего эксперимента имитации полета.

Справочно о технических особенностях модуля:

На основе международного опыта командой ESV была разработана оптимальная планировка экспериментального центра. Для органичного погружения в условия космоса создан стильный дизайн интерьера модулей, вобравший в себя футуризм, эргономику малых пространств, а также многофункциональность.

Комплекс представляет собой систему из 4 модулей общей длиной 24 метра, шириной 3,5 метра и высотой потолков 2,1 для создания, максимально приближенных к космическим, условий. В комплект центра входят инженерный модуль с имитацией командного пункта, служебный модуль, жилой модуль и модуль жизнеобеспечения.

В командном пункте одновременно могут работать до 5 специалистов. Рабочие места оснащены сенсорным управлением и вспомогательными экранами, на которых отображается бортовая статистика. Служебный модуль в виде переговорной позволяет проводить коллективные работы, осуществлять связь со станцией и планирование решения задач.

Жилой модуль оснащен всем необходимым для жизни человека и поделен на 3 зоны: компактная кухня со столовой, спальная в виде двух ярусных кроватей и шкафами для личного пользования, а также ванной и мини-уборной. 

Каждый из модулей центра может работать автономно, так как напрямую связан с модулем жизнеобеспечения, внутри которого расположены все коммуникации.

Нестандартная задача создания экспериментального центра потребовала уникального проектирования и создания проекта с чистого листа на основе лучших мировых практик, начиная с конструирования каркаса каждого из модулей. Теплоизоляция в модуле превышает норматив городской среды в 3 раза.

Модули оснащены приточно-вытяжной системой, системами отопления и кондиционирования, управления климатом, а также пожарной сигнализации и аварийным выходом. Все условия безопасности жизнедеятельности человека соблюдены.

Все модули оснащены звуковым сопровождением, а также умным освещением с возможностью реализации различных сценариев пребывания. Благодаря умной системе автоматизации есть возможность голосового управления для передачи команд во все модули и управления его частями, а также возможность разработки и корректировки различных сценариев.

Eurasian Space Ventures - первая казахстанская частная космическая компания, которая занимается привлечением в страну ведущих мировых компаний, технологий космической отрасли. Основателем ESV является Шухрат Ибрагимов — предприниматель, член совета менеджеров международной горно-рудной компании ERG, член Совета директоров Евразийского банка и СК “Евразия”.

Пресс служба Евразийского банка

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