Уникальный проект “Ұлы дала жорығы” продолжает свой путь на международной арене

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Айман Аманжолова
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На этой неделе состоялась встреча руководителя республиканской федерации конного спорта «JORYQ» Бакытжана Турлыбекова с Послами Венгрии, Монголии и Туркменистана в Республике Казахстан

В частности, Б.Турлыбеков провел личную встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Венгрии г-ом Отто Иван Роной, Чрезвычайным и Полномочным Послом Монголии г-ом Доржем Баярхуу, Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана г-ом Реджеповым Батыром Дурдымуратовичем.

В ходе встреч состоялся обстоятельный разговор о не имеющем аналогов в мире уникальном проекте «Ұлы дала жорығы», также обсуждены организационные вопросы марафона-байге, который в этом году получает международное признание благодаря усилиям Ассоциации национальных видов спорта Казахстана. Особую поддержку в выстраивании диалога и контактов с зарубежными дипмиссиями и организациями оказывает Министерство иностранных дел РК.

В связи с предстоящими 5-ми Всемирными играми кочевников, был выбран новый маршрут «Ұлы дала жорығы» от Ботая (СКО) до Бозока (Астана), имеющий глубокий символический смысл. Протяженность марафона-байге, в котором примут участие как минимум 15 зарубежных команд, в этом году составляет 500 километров.

Выбор местности Ботай, как отправной точки, обусловлен научными доказательствами, согласно которым именно здесь человек впервые одомашнил лошадь. А финишная точка - городище Бозок под Астаной в VIII-X веках являлась культовым святилищем древних тюрков.

Б.Турлыбеков также предложил дипломатам установить тесные связи с организациями, ответственными за развитие конного спорта в своих странах, оказать содействие в организационных вопросах предстоящего марафона-байге.

В конце встречи Послы Венгрии, Монголии и Турменистана выразили готовность поддержать инициативы Федерации конного спорта, также сотрудничать в развитии данного вида спорта и в обмене опытом, что, в свою очередь, укрепит связи между странами и будет способствовать развитию конного спорта в масштабах мирового сообщества.

«Ұлы дала жорығы» - степная лаборатория по выявлению сильных и выносливых пород лошадей.

#лошадь #порода

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