Универсальный автомобиль Autocamp построил студент в Туркестанской области

Фото: пресс-служба Министерства просвещения РК

Педагог и студент колледжа №13 Келесского района Туркестанской области изготовили автопикник, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства просвещения.

По информации ведомства, уникальность в том, что изобретение не требует много топлива. Инновационная творческая работа выполнена на микроавтобусе.

По словам студента колледжа Анарбая Бенкса, автомобиль оснащен осветительными приборами, работающих на солнечной энергии.

«Мы создали эту машину для нескольких целей. Сейчас этот транспорт идеально подходит для отдыха на природе. Компактный и удобный, можно перевозить грузы и людей. У него также есть большой стол и стулья и даже крыша, которые подходят для загрузки. Их можно создавать, когда это необходимо, а затем складывать обратно. Этот автомобиль для отдыха получился удачным», - поделился автор проекта.

Отмечается, что изобретённая машина в темное время суток использует солнечное питание.