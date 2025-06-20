В рамках исполнения поручения Главы государства о возвращении незаконно выведенных активов Восточно-Казахстанскому техническому университету имени Д. Серикбаева возвращена 100% доля в уставном капитале ТОО «Технопарк «Алтай», передает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Ранее, в период с 2018 по 2020 годы, бывшее руководство вуза незаконно передало 78% государственной доли частным структурам. Эти действия затронули имущественный комплекс, включающий в себя здание площадью 8 тысяч кв. м и земельный участок площадью 1,3 гектара, общей стоимостью 1,5 миллиарда тенге.

Возвращенные активы будут направлены на развитие инфраструктуры университета. В частности, помещения будут использованы для размещения лабораторной и учебной базы, а также для создания медицинского инновационного кластера. На базе технопарка планируется выпуск продукции для нужд травматологии, ортопедии и онкологического протезирования.

Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева остается одним из ведущих инженерно-технических вузов страны, обеспечивая подготовку специалистов в сфере металлургии, машиностроения, энергетики и других отраслей на базе 17 научных центров и лабораторий.

Работа по возврату ранее выведенных активов в госсобственность будет продолжена.