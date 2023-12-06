Упал с 4-го этажа на козырек магазина мужчина в Усть-Каменогорске

Необычную спасательную операцию провели в Усть-Каменогорске, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ДЧС ВКО

Скриншот с видео: пресс-служба ДЧС ВКО

По улице Сатпаева в Усть-Каменогорске с 4-го этажа на козырек магазина упал мужчина.

Оперативно приехавшие сотрудники специализированного отряда ДЧС ВКО аккуратно с помощью автолестницы сняли 34-летнего пострадавшего с козырька и передали врачам скорой помощи.

Как оказалось, горожанин хотел что-то поправить не удержался и упал.