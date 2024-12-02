Упорядочить проезд к Большому Алматинскому озеру хотят чиновники

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В Алматы под председательством главы комитета лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК состоялось совещание, в ходе которого были обсуждены меры по пресечению незаконного проезда к Большому Алматинскому озеру (БАО), передает Kazpravda.kz

В ходе совещания обсуждены меры по предотвращению случаев незаконного пропуска транспортных средств на территорию нацпарка и коррупционных правонарушений.

Предлагается установить систему видеонаблюдения на контрольно-пропускном пункте, запустить экологически чистые электроавтобусы по маршруту «Ущелье Аюсай – БАО», аналогично существующему на горнолыжный курорт «Шымбулак».