Управлявшую четырьмя нарколабораториями ОПГ выявили в Казахстане - видео

От 10 до 15 лет лишения свободы получили члены группы наркодельцов в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

10 октября 2020 года в три часа дня на улице Амангельды города Караганды сотрудники полиции задержали молодого человека в момент закладки крупной партии наркотиков.

В ходе обыска в его подпольной лаборатории было изъято 5,7 кг синтетического наркотика альфа PVP и оборудование, необходимое для его производства.

Это задержание стало началом разработки преступной группы, которая синтезировала и распространяла наркотики в трех регионах Казахстана – Карагандинской, Павлодарской и Акмолинской областях.

Следующим был задержан второй член группы в Павлодаре. Он оборудовал производство у себя в доме. При задержании у него было изъято 175 граммов «синтетики».

После были задержаны остальные участники ОПГ, у которых были изъяты наркотики общим весом около 12 килограммов.

Для понимания масштабов их преступной деятельности нужно сказать, что особо крупный размер изъятых синтетических наркотиков начинается с 1 грамма.

В преступную группу входили 6 человек. 5 из них занимались производством синтетики, а одному была отведена роль курьера и закладчика.

Членами ОПГ было создано четыре нарколаборатории: в Караганде, Павлодаре и поселке Аршалы Акмолинской области. Растворы психоактивного вещества, подготовленные к последней стадии производства, готовые партии наркотиков передавались из города в город через таксистов в виде бутылок со спиртным, в подарочных упаковках, в масляных радиаторах отопления, в огнетушителях. Их прятали в бензобаке машины.

Один из преступников был задержан в офисе логистической компании при попытке получить 36 бутылок с раствором мефедрона, пересылаемого под видом вина.

Платежи за производство и сбыт синтетики проводили в биткоинах. Через интернет-приложения конвертировали электронную валюту в тенге и обналичивали через банковские приложения.

«Работа» таких наркоторговцев не длится долго. Несмотря на попытки исключить контакты членов группировки между собой, скрыть каналы поступления прекурсоров и оборудования, они достаточно быстро попадают в поле зрения полиции и получают большие сроки лишения свободы.

Как пояснили в Департаменте по противодействию наркопреступности МВД, сегодня полицией наработан большой опыт выявления таких фактов. Это и сигналы соседей, и кропотливая работа оперативных сотрудников и специалистов в сфере высоких технологий, и применение служебных собак в почтовых терминалах и логистических компаниях.

Расследование длилось больше года, в марте 2022 года состоялся суд. В ходе судебного разбирательства обвиняемые отрицали свою вину в попытке снизить наказание. Они отказывались от показаний, данных в ходе предварительного расследования, отрицали знакомство с другими членами ОПГ и утверждали, что мест закладок они не знали, переписку между собой не вели.

Один из фигурантов не открывал двери сотрудникам полиции и выкинул в окно свой телефон, в котором имелась компрометирующая его переписка. Однако показания свидетелей и понятых, видеозаписи всех следственных действий и результаты проведенных экспертиз позволили в полном объеме доказать вину обвиняемых. Был доказан факт создания ими устойчивой преступной группы, что также стало отягчающим вину обстоятельством.

По итогам судебного расследования двое из обвиняемых получили 15,5 лет лишения свободы. Остальные участники преступной группы – 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Отбывать наказание они будут в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Приговор не вступил в законную силу.