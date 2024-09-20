Международная конференция по профилактике профзаболеваний прошла в Бишкеке

Здравоохранение , Общество
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12 сентября 2024 г. в Бишкеке прошла международная научно-практическая конференция на тему «Современные аспекты гигиены труда при использовании природных волокнистых материалов на предприятиях стран СНГ».

Фото: Республиканский центр укрепления здоровья и массовой коммуникации Министерства здравоохранения КР

Организаторами мероприятия выступили Министерство здравоохранения Кыргызской Республики, Национальный институт общественного здоровья при Министерстве Здравоохранения Кыргызской Республики и НАО «Национальный центр гигиены труда и профессиональных заболеваний» Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

В работе конференции приняли участие представители Министерства здравоохранения КР и РК, Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора КР, и Министерство чрезвычайных ситуаций КР, а также представители министерств здравоохранения государственных органов Узбекистана, Азербайджана, Беларуси и России. Кроме того, в обсуждениях участвовали представители профсоюзов и промышленных предприятий, что создало платформу для обмена опытом, практическими рекомендациями и выработке совместных подходов к профилактике профессиональных заболеваний.

На пленарном заседании были представлены доклады, освещающие результаты научных исследований по влиянию  использования хризотилового асбеста на здоровье, современные методы оценки рисков для здоровья работников, роль сектора здравоохранения в рациональном управлении химическими веществами в соответствии с новой глобальной рамочной программой (GFC), а также методы нормирования и контроля загрязнения воздуха рабочей зоны.

Конференция предоставила уникальную платформу для обмена опытом и знаниями между странами СНГ в области обеспечения безопасных условий труда при работе с волокнистыми материалами.

Единственное месторождение хризотила в Центральной Азии находится в Казахстане. Казахстанские ученые более 20 лет изучают воздействие хризотила на организм человека и представили несколько докладов на конференции о результатах своих исследований.

«В Казахстане контроль применения хризотилового асбеста осуществляется с 2004 года. Нашей организацией собран большой пласт научных данных, подтверждающих безопасность применения хризотила в контролируемых условиях. Мы постоянно исследуем состояние здоровья, их условия труда и соблюдение условий безопасности. Профессиональные заболевания, связанные с хризотилом, не обнаружены», - отметил заведующий Национального центра гигиены труда и профессиональных заболеваний Республики Казахстан Алексей Алексеев.

Что касается Кыргызстана, то, по словам директора Национального института общественного здоровья Кыргызской Республики Жаркынбека Касымбекова, ранее в Кыргызстане не проводились масштабные научные исследования, и первые работы были начаты только в прошлом году. Однако, отметил он, за эти годы в Кыргызстане не было зафиксировано случаев заболевания работников предприятий и жителей близлежащих районов.

«В последние годы у нас идет активное строительство домов, дорог, различных объектов, поэтому дефицит строительного материала налицо. В связи с этим мы должны выработать рекомендации для новых, безопасных технологий производства, а также актуализировать документы технического регулирования, которые позволят обезопасить работников и, главное, население.

На данный момент корреляции между производством и заболеваниями в Кыргызстане не выявлены. Конечно, при агрессивном, бесконтрольном использовании любой минерал окажет вредное воздействие на организм человека, но мы ведь говорим о гигиене и охране труда», - сказал Касымбеков.

Участники всесторонне обсудили современные подходы к оценке и управлению рисками, детально рассмотрели аспекты безопасного обращения с хризотилом, поделились результатами последних научных исследований и практическим опытом, а также наметили пути совершенствования нормативно-правовой базы, гарантирующей здоровье и благополучие работников, занятых на производстве с использованием волокнистых материалов.

#здравоохранение #труд #профзаболевание

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