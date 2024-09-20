Международная конференция по профилактике профзаболеваний прошла в Бишкеке

12 сентября 2024 г. в Бишкеке прошла международная научно-практическая конференция на тему «Современные аспекты гигиены труда при использовании природных волокнистых материалов на предприятиях стран СНГ».
Организаторами мероприятия выступили Министерство здравоохранения Кыргызской Республики, Национальный институт общественного здоровья при Министерстве Здравоохранения Кыргызской Республики и НАО «Национальный центр гигиены труда и профессиональных заболеваний» Министерства здравоохранения Республики Казахстан.
В работе конференции приняли участие представители Министерства здравоохранения КР и РК, Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора КР, и Министерство чрезвычайных ситуаций КР, а также представители министерств здравоохранения государственных органов Узбекистана, Азербайджана, Беларуси и России. Кроме того, в обсуждениях участвовали представители профсоюзов и промышленных предприятий, что создало платформу для обмена опытом, практическими рекомендациями и выработке совместных подходов к профилактике профессиональных заболеваний.
На пленарном заседании были представлены доклады, освещающие результаты научных исследований по влиянию использования хризотилового асбеста на здоровье, современные методы оценки рисков для здоровья работников, роль сектора здравоохранения в рациональном управлении химическими веществами в соответствии с новой глобальной рамочной программой (GFC), а также методы нормирования и контроля загрязнения воздуха рабочей зоны.
Конференция предоставила уникальную платформу для обмена опытом и знаниями между странами СНГ в области обеспечения безопасных условий труда при работе с волокнистыми материалами.
Единственное месторождение хризотила в Центральной Азии находится в Казахстане. Казахстанские ученые более 20 лет изучают воздействие хризотила на организм человека и представили несколько докладов на конференции о результатах своих исследований.
«В Казахстане контроль применения хризотилового асбеста осуществляется с 2004 года. Нашей организацией собран большой пласт научных данных, подтверждающих безопасность применения хризотила в контролируемых условиях. Мы постоянно исследуем состояние здоровья, их условия труда и соблюдение условий безопасности. Профессиональные заболевания, связанные с хризотилом, не обнаружены», - отметил заведующий Национального центра гигиены труда и профессиональных заболеваний Республики Казахстан Алексей Алексеев.
Что касается Кыргызстана, то, по словам директора Национального института общественного здоровья Кыргызской Республики Жаркынбека Касымбекова, ранее в Кыргызстане не проводились масштабные научные исследования, и первые работы были начаты только в прошлом году. Однако, отметил он, за эти годы в Кыргызстане не было зафиксировано случаев заболевания работников предприятий и жителей близлежащих районов.
«В последние годы у нас идет активное строительство домов, дорог, различных объектов, поэтому дефицит строительного материала налицо. В связи с этим мы должны выработать рекомендации для новых, безопасных технологий производства, а также актуализировать документы технического регулирования, которые позволят обезопасить работников и, главное, население.
На данный момент корреляции между производством и заболеваниями в Кыргызстане не выявлены. Конечно, при агрессивном, бесконтрольном использовании любой минерал окажет вредное воздействие на организм человека, но мы ведь говорим о гигиене и охране труда», - сказал Касымбеков.
Участники всесторонне обсудили современные подходы к оценке и управлению рисками, детально рассмотрели аспекты безопасного обращения с хризотилом, поделились результатами последних научных исследований и практическим опытом, а также наметили пути совершенствования нормативно-правовой базы, гарантирующей здоровье и благополучие работников, занятых на производстве с использованием волокнистых материалов.