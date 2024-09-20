Разыскиваемого за мошенничество преступника задержали в Акмолинской области

Злоумышленник выманил у доверчивых жителей Астаны и с.Акмол 90 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру региона

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

18 сентября при координации прокуратуры Акмолинской области сотрудниками отдела полиции Целиноградского района задержан находившийся в розыске гражданин А., подозреваемый в совершении 47 эпизодов мошенничеств.

С января 2024 года злоумышленник, путем обмана и злоупотребления доверием жителей Астаны и с.Акмол, завладел их деньгами в размере 90 млн тенге.

«В настоящее время указанное лицо водворено в следственный изолятор. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет с конфискацией имущества», – уточнили в надзорном органе.

Напомним, проблемы интернет-мошенничества набирают обороты и становятся наиболее актуальными для казахстанцев. За 8 месяцев 2024 года зарегистрировано 11 765 таких преступлений.