Без единства нет развития

Уникальный путь

Опираясь на труды американского ученого Уокера Коннора, посвятившего себя исследованию национальных составов разных государств, можно утверждать, что в современном мире не сохранилось ни одной страны, которую можно было бы считать моноэтнической. Его коллега Дэвид Уилш в начале 1990-х писал, что менее 20 из 180 (на тот момент) независимых государств могут называться этнически и национально однородными – национальные меньшинства в таких странах составляют менее 5% от общей численности населения.

Большинству же современных обществ приходится искать собственные модели межнационального или межконфессионального согласия с учетом особенностей социокультурной среды, менталитета населения и национальной истории. И, как показывает прак­тика, эффективное решение экономических, социальных, политических и духовных проблем возможно только при условии правильного выбора этого пути. Таким образом, развитие единой нацио­нальной идеи, являющейся сильным интегративным фактором, становится все более важным и актуальным практически для любого современного государства.

Всему миру известны слова седьмого Генерального секретаря ООН Кофи Аннана о том, что примером эффективного межнационального взаимодействия внутри страны может служить Казахстан, в котором «мирно сосуществуют различные этносы и где в этническом многообразии видят благословение, а не бич».

«Отличительными чертами нашего национального характера всегда были открытость и толерантность. Во многом именно эти качества лежат в основе единства и согласия – главных ценностей нашего народа, – отметил в недавнем Послании Глава государства Касым-Жомарт Токаев. – В Казахстане нет и не может быть никаких притеснений по какому-либо признаку, будь то языковому, конфессиональному, этническому или социальному».

Наше общество действительно в период значительных изменений в своей структуре смогло разработать модель духовно-идеологических основ новой государственности, сочетающую общечеловеческие принципы демократии с уникальными особенностями национальной культуры. И сегодня основным приоритетом национальной идеи является формирование интеллектуальной нации, смотрящей в будущее.

«Мы – прогрессивная нация и поэтому должны смотреть дальше и шире, быть выше разного рода провокаций, показывать реальные примеры благоразумия, полагаться на силу закона», – отмечает Президент.

Формула равенства

Идеологемы «единство» и «прогресс» Касым-Жомарт Токаев очень часто использует вместе, не нарушая преемственности в использовании этих понятий и для стабильного экономического развития. Этот курс прослеживается во всех программных документах, озву­ченных Главой государства с высоких трибун. Он же является основным и для ежегодных обращений к членам Национального курултая и участникам сессий Ассамблеи народа Казахстана. Ведь на эти институты гражданского общества сегодня возложены задачи по внедрению новой национальной идеи в образовательный процесс и научные исследования. Они должны осуществлять широкую работу по формированию идентичности, сохранению культурного наследия, укреплению ценностей, необходимых для достижения поставленных целей.

– Исходя из тезисов Послания Главы государства, на современном этапе Казахстан строит модель гармоничного, справедливого и стабильного общества, которое основано на равенстве прав всех граждан вне зависимости от их этнической принадлежности, – считает руководитель департамента научно-теоретического анализа Института Евразийской интеграции Арман Ешмуратов. – Для успеха политического проекта в деле построения процветающего государства требуется сформировать целостное национальное видение. В этой связи на первое место выдвигаются фундаментальные вопросы построения национальной идентичности.

Казахстан выбрал путь, что отвечает интересам всех этносов, проживающих в стране. Ученый утверждает, что априори гражданская идентичность базируется на осознании гражданами своего государства, а следовательно, и гражданства. Более того, институт государства превращается в ценность и находит отражение в политическом сознании нашего человека. Одновременно с принятием института государства происходит закрепление социокультурных установок.

– Следует отметить, что казахстанская идентичность существенно укоренилась, и подтверждается это рефлексией нарратива, что «мы разные, но мы едины», проявляющегося в признании казахстанскими этносами прав друг друга, – отмечает Арман Ешмуратов. – Позитивным является то, что казахстанцы дорожат существующей системой межэтнических отношений в стране. Даже в самых сложных геополитических условиях не было негативных выпадов в отношении проживающих этносов.

Однако было бы неправильным воспринимать существующее единство и согласие как само собой разумеющие­ся явления. Государственные органы, АНК и НПО играют большую роль в деле сохранения и укрепления меж­этнического согласия. По мнению экс­перта, действую­щее законодательство предоставляет широкие равные права всем этносам страны. Важный пример – возможность каждому в конкурентной борьбе претендовать на выборные долж­ности акимов в системе местного самоуправления. К настоящему времени в ходе прямых выборов акимов сельских округов и районов избраны порядка 2 500 руководителей. Корпус избранных акимов представлен различными этносами.

– Тем не менее имеется объективная количественная этническая диспропорция, которая может создавать барьеры для прохождения представителей различных этносов в Парламент РК. Поэтому конституционные реформы Президента Токаева позволяют этническим группам быть представленными в Сенате Пар­ламента РК по президентской квоте. Поэтому можно сделать вывод, что власти Казахстана ведут активную политику по продвижению созидательного дискурса, позволяющего формировать гражданскую ответственность и идентичность.

Зависит от каждого

Еще один важный месседж, который должен быть серьезно воспринят обществом: сохранение и укрепление единства – это задача для каждого граж­данина страны. Каждому казахстанцу необходимо помнить об этом и работать в данном направлении. В этом посыле можно также найти основу концептов «Человек труда» и «Закон и порядок».

– Для нас сегодня очень важно воспитать глубоко патриотичное, прагматичное, высоко образованное поколение, – считает заместитель директора Президентского центра Ботагоз Кайы­пова. – Национальное единство и духовное согласие – основа для стабильности страны, экономического процветания и кардинальных преобразований в обществе. Мировоззрение подрастаю­щего поколения должно быть свободно от исторических травм и обид догматизма и застарелых культурных стереотипов. Наша молодежь должна все время смот­реть вперед. Важно, чтобы мировоззрение молодых людей базировалось на объективном восприятии прошлого, настоящего и будущего страны как общего неделимого достояния нашей единой нации, без политизации и эмоций.

Глава государства указывает на роль инновационных технологий в продвижении этих идей, что имеет значение с учетом позиций прагматизма и формирования новых конкурентоспособных креативных подходов. Ведь важно помнить, что объединение не всегда является осознанной целью для граждан, так как чаще всего мы сосредоточены больше на повседневных делах, нежели на достижении глобальных целей, отмечает ведущий менеджер Центра методических и образовательных программ Института прикладных этнополитических исследований Адилет Амиров. Поэтому в задачи научно-экспертного сообщества сегодня входит активный поиск инструментов взаимодействия с каждой социальной группой.

– Фермер заботится о поле, инженер занят производством, SMM-менеджер думает о контенте. Казалось бы, что может их объединять? Однако именно на объединяющих ценностях строится наша гражданская идентичность, – говорит Адилет Амиров. – В этом году Глава государства лаконично обозначил эти ключевые ценности: независимость и патриотизм, единство и солидарность, справедливость и ответственность, закон и порядок, трудолюбие и профессионализм, созидание и новаторство. Эти ценности универсальны, следовать им можно в любой среде, сфере деятельности и в любом возрасте.

Для того чтобы построить сильное и справедливое государство, важно постоянно напоминать себе и окружающим о значимости этих качеств. С точки зрения государственной политики, по мнению Адилета Амирова, это как раз и предполагает активное применение современных технологий, включая созда­ние позитивного контента при помощи искусственного интеллекта и его последовательное продвижение через умелое использование алгоритмов социальных сетей.

– Необходимо продвигать объединяю­щую риторику и формировать новую общественную этику, основанную на взаимном уважении, толерантности и солидарности, чтобы эти ценности стали естественной частью нашей жизни, – считает эксперт.

Особое внимание следует уделять формированию у молодежи чувства ответственности за будущее страны и готовности служить обществу, что можно сделать через образовательные программы, социальные проекты и гражданские инициативы.