Жительница Павлодара пожаловалась в социальных сетях на действия бригады скорой помощи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Женщина рассказала, что 6 апреля в 21:03 она вызвала медиков, так как у ребёнка были судороги, которые привели к остановке сердца. Дозвонилась на станцию только через 5 минут.

По её словам, бригада «была не собрана, забежали без кислорода, три раза спускались за остальными приборами».

«В итоге моему годовалому ребёнку, оказывая первую помощь, сломали ребро, и это не самое страшное. По пути в больницу уронили ребёнка вниз головой. Мой ребёнок находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Пожалуйста, примите меры по отношению к халатности бригады скорой помощи», – написала автор.

На жалобу отреагировали в областной станции скорой помощи. В учреждении начали проверку, которая даст правовую оценку действий бригады.

Причем вначале здесь заявили, что у работников больницы, в которую доставили малыша, не было претензий к «скорой» во время госпитализации пациента. Однако позже выяснилось, что у ребёнка действительно повреждено ребро.

«Извините, но такую информацию предварительно дали в больнице, где приняли ребёнка. Сейчас выяснилось, что у него действительно есть перелом ребра. Мы обязательно разберёмся в том, как это произошло», – заверили медики.