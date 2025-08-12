До недавнего времени микрорайон, в котором проживает около 9 тыс. человек, оставался вне зоны централизованного газоснабжения. Благодаря слаженной работе ответственных структур и подрядчиков к природному газу подключены 1 408 домов.

– Газификация – не просто подключение к системе, а качественное изменение жизни людей, – подчеркнул аким Шымкента Габит Сыздыкбеков. – Теплые дома, безопас­ное отопление, чистый воздух – это то, что должен иметь каждый житель современного города. Переход на природный газ поз­волит отказаться от использования твердого топлива, а значит, облегчит бытовую нагрузку и благоприятно скажется на экологической обстановке.

Шымкент продолжает курс на устойчивое развитие инженерной инфраструктуры и повышение качества жизни горожан. В городе реализуются высокотехнологичные и социально значимые проек­ты в сфере газификации и обеспечения безопасности газовых сетей.

Акиму города была презентована современная мобильная лаборатория ДЛС-АВТО от компании «Пергам» – инновационная система для дистанционного выявления утечек природного газа. Это оборудование нового поколения позволяет в режиме реального времени обследовать протяженные участки городской газовой инфраструктуры, не прибегая к вскрытию грунта.

Особенностью мобильной лаборатории является наличие лазерных высокочувствительных детекторов, способных обнаруживать утечки метана даже в труднодоступных зонах, на расстоянии до 60 метров. Это значительно повышает эффективность мониторинга, снижает риски аварийных ситуаций и позволяет проводить профилактическое обслуживание газовых сетей с минимальными затратами.

Аким города лично ознакомился с работой установки, подчеркнув важность внедрения современных решений в системы жизнеобеспечения. Габит Сыздыкбеков подчерк­нул, что сегодня технологии позволяют не только оперативно выявлять потенциальные угрозы, но и действовать на опережение, обеспечивая безопасность горожан и стабильность коммунальной

инфраструктуры.

Шымкент стал одним из первых городов Казахстана, где внедрена такая система. Это свидетельствует о высоком уровне ответственности местных властей в вопросах безопасности и инновационного развития. Тем самым Шымкент демонстрирует уверенное движение к статусу умного, безопасного и комфортного мегаполиса. И, как видно, делает это не на словах, а на деле.