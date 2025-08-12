Уровень комфорта повышается

Инфраструктура
254
Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

В микрорайоне Қарабас­тау реализовали масштабный проект, финальной точкой которого стал запуск централизованного газопровода. В торжественном мероприятии по этому поводу принял участие аким города.

фото пресс-службы горакимата

До недавнего времени микрорайон, в котором проживает около 9 тыс. человек, оставался вне зоны централизованного газоснабжения. Благодаря слаженной работе ответственных структур и подрядчиков к природному газу подключены 1 408 домов.

– Газификация – не просто подключение к системе, а качественное изменение жизни людей, – подчеркнул аким Шымкента Габит Сыздыкбеков. – Теплые дома, безопас­ное отопление, чистый воздух – это то, что должен иметь каждый житель современного города. Переход на природный газ поз­волит отказаться от использования твердого топлива, а значит, облегчит бытовую нагрузку и благоприятно скажется на экологической обстановке.

Шымкент продолжает курс на устойчивое развитие инженерной инфраструктуры и повышение качества жизни горожан. В городе реализуются высокотехнологичные и социально значимые проек­ты в сфере газификации и обеспечения безопасности газовых сетей.

Акиму города была презентована современная мобильная лаборатория ДЛС-АВТО от компании «Пергам» – инновационная система для дистанционного выявления утечек природного газа. Это оборудование нового поколения позволяет в режиме реального времени обследовать протяженные участки городской газовой инфраструктуры, не прибегая к вскрытию грунта.

Особенностью мобильной лаборатории является наличие лазерных высокочувствительных детекторов, способных обнаруживать утечки метана даже в труднодоступных зонах, на расстоянии до 60 метров. Это значительно повышает эффективность мониторинга, снижает риски аварийных ситуаций и позволяет проводить профилактическое обслуживание газовых сетей с минимальными затратами.

Аким города лично ознакомился с работой установки, подчеркнув важность внедрения современных решений в системы жизнеобеспечения. Габит Сыздыкбеков подчерк­нул, что сегодня технологии позволяют не только оперативно выявлять потенциальные угрозы, но и действовать на опережение, обеспечивая безопасность горожан и стабильность коммунальной
инфраструктуры.

Шымкент стал одним из первых городов Казахстана, где внедрена такая система. Это свидетельствует о высоком уровне ответственности местных властей в вопросах безопасности и инновационного развития. Тем самым Шымкент демонстрирует уверенное движение к статусу умного, безопасного и комфортного мегаполиса. И, как видно, делает это не на словах, а на деле.

#газ #газификация #Қарабас­тау

Популярное

Все
Определены 100 популярных казахстанских книг
Уборку зерновых завершили аграрии Шымкента
По принципу единой образовательной среды
В Семее состоялся айтыс «Адамзаттың Абайы»
Шапан Танеке Досетулы передан Национальному музею
Мертвые души и трудоустройство
И цвет окрашивает слово...
Предпринимательство показывает положительную динамику
Наследие Абая – духовный ориентир созидательной нации
От берега до берега – с верой в себя
В Алматы отметили юбилей великого поэта и мыслителя
Путевки в Японию
Подготовят специалистов-атомщиков
Наставник «Актобе» покинул пост
Уровень комфорта повышается
Личность мирового значения
В Казахстане растёт число детей с признаками аутизма
Рост ВВП Казахстана за 7 месяцев составил 6,3%
Рекордное число мужчин вышло в декрет в Южной Корее
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Незаконные постройки снесут в Уральске
Модернизация на особом контроле
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Спешите на ярмарки!
Первый том «Истории Казахстана» утвержден
5 августа в Казахстане отмечают День медиации
Восьмилетний мальчик чинит мобильные телефоны в Туркестанской области
Молодой парень утонул на озере Алаколь - ВИДЕО
Всеобщее декларирование в Казахстане: кого оно касается и что изменилось?
Региональные инициативы ради общего будущего
Алматы принимает юношеский Roland Garros
Токаев посетил выставочные павильоны в Авазе
Новые возможности цифровой эпохи
20 млрд тенге вывела из тени оцифровка выдачи сертификатов в РК
Более 4 тысяч человек в Атырауской области подали заявки на внесудебное банкротство
В Караганде подорожает проезд в автобусе
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Сильные дожди накроют Казахстан
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Сенатор Алибек Наутиев высказался о развитии рыбной промышленности в Атырауской области
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
В Туркестане построят восточную объездную дорогу

Читайте также

Horizon – инвестиция в будущее

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]