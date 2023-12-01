О снижении выявления новых случаев ВИЧ-инфекции в Казахстане сообщил Минздрав

Ежегодно в Казахстане на ВИЧ тестируется более 10% населения, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК

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В Казахстане впервые наметилась тенденция снижения выявления новых случаев ВИЧ-инфекции.

За последние 5 лет в результате принимаемых мер наблюдается снижение важнейших показателей: смертность от СПИД, заболеваемость на 100 тысяч населения, двух из трех путей передачи – парентерального (через кровь) при употреблении инъекционных наркотиков и от матери ребенку.

По данным министерства, Казахстан в результате проводимых противоэпидемических мероприятий находится в концентрированной стадии эпидемии ВИЧ с распространенностью 0,3% населения в возрастной группе 15-49 лет.

Среднемировой показатель составляет 0,7%. ВИЧ-инфекция преимущественно концентрируется в ключевых группах населения (КГН) и их окружении.

С каждым годом всё больше казахстанцев хотят знать о своем ВИЧ-статусе. Ежегодно в стране тестируется более 10% населения.

"Сегодня диагноз "ВИЧ-инфекция" уже не является смертельным заболеванием. Благодаря достижениям современной медицины ВИЧ признан ВОЗ хроническим инфекционным заболеванием. Люди, живущие с ВИЧ (ЛЖВ), применяя антиретровирусную терапию (АРТ), могут прожить долгую и качественную жизнь, иметь семьи и здоровых детей.

В рамках выполнения цели политической декларации ООН 2021 года и целей ЮНЭЙДС 95-95-95 в Казахстане 87% людей, живущих с ВИЧ, знают о своем ВИЧ-статусе, 87% из них принимает АРТ, 88% имеет сниженную вирусную нагрузку", – отмечает директор Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний МЗ РК Бауыржан Байсеркин.

За 5 лет в стране снизились цены на антиретровирусные препараты в 2-40 раз. Экономия позволила включить в список ГОБМП 5 новых инновационных антиретровирусных препаратов с высокой эффективностью лечения и профилем безопасности. Сегодня 18 АРВ-препаратов входят в перечень лекарств бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения.

В МЗ РК рассказали, что в стране внедрены 12 направлений профпрограмм, рекомендованных ВОЗ. Ключевой инновацией в стратегии профилактики является внедрение доконтактной профилактики. Сегодня ее получают 4 793 клиента.