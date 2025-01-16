Уровень урбанизации к 2056 году может достигнуть 71% - прогноз МНЭ

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Аналитический отчет о бюджетных рисках и долгосрочной устойчивости государственных финансов до 2056 года опубликовало Миннацэкономики, передает корреспондент Kazpravda.kz

Авторы отчета ожидают, что к 2030 году численность населения Казахстана составит 21,7 млн человек, увеличившись на 8,8% по сравнению с 2023 годом. Из них мужчины – 10,6 млн, женщины –11,1 млн.

К 2040 году численность населения достигнет 24,4 млн человек, что на 22,7% больше уровня 2023 года. Из них мужчины – 12 млн, женщины – 12,4 млн.

«К 2056 году численность населения вырастет до 29,7 млн человек, что на 49% больше по сравнению с 2023 годом. Из них мужчины – 14,6 млн, женщины – 15 млн. В целом, за период с 2024 по 2056 годы ожидается рождение 16,2 млн детей», - говорится в отчете.

В документе также представлен прогноз уровня урбанизации, который к 2056 году может достигнуть 71%, увеличившись на 9,5 процентных пунктов по сравнению с 2023 годом.

Численность городского населения вырастет на 8,9 млн человек, или на 71,9%, в то время как в сельских районах прирост составит 0,8 млн человек, или 11,7%.

«Рост урбанизации объясняется положительным сальдо миграции. С увеличением уровня урбанизации возрастает необходимость в дополнительных затратах на городскую инфраструктуру, такую как дороги, мосты, водоснабжение, канализация и общественный транспорт. Кроме того, в городах могут возникнуть новые социальные потребности, включая повышенный спрос на здравоохранение, образование и социальные услуги. Это потребует дополнительных расходов для обеспечения качественных услуг населению», - считают исследователи.

С другой стороны, как рассуждают авторы отчета, увеличение числа городских жителей приведет к росту налоговых поступлений от физических и юридических лиц, проживающих и работающих в городах, что может увеличить поступления в местные бюджеты и снизить необходимость в трансфертах из республиканского бюджета в нижестоящие бюджеты.

Отчет состоит из 8 глав, содержащих анализ и прогноз развития страны в различных сферах, в том числе базовый сценарий, описывающий гипотетический путь развития экономики, который не предполагает значительных изменений в технологической или политической сфере в Казахстане.