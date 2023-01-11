Объем вредных выбросов снизился в Казахстане

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Елисеева Екатерина
корреспондент

Уровень выбросов загрязняющих веществ снизился в 2022 году в Казахстане. Об этом сообщила в ходе расширенного заседания коллегии ведомства министр экологии и природных ресурсов РК Зульфия Сулейменова, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

На сегодняшний день, согласно результатам мониторинга атмосферного воздуха, в 10 городах (Астана, Алматы, Караганда, Темиртау, Атырау, Актобе, Балхаш, Усть-Каменогорск, Жезказган, Риддер) сохраняется высокий уровень загрязнения воздуха. Однако, акцентировала министр, по предварительным данным, фактический объем выбросов в 2022 году по сравнению с 2021-ым снизился на 4,1% (с 2,4 млн тонн до 2,3 млн тонн), а сбросов – на 11,7% (с 1,02 млн тонн до 0,9 млн тонн).

"При этом на одном из крупных предприятий-загрязнителей "АрселорМиттал Темиртау" лимиты выбросов загрязняющих веществ в 2022 году снижены на 16% – с 250 тысяч тонн до 210 тысяч тонн. В плане к 2025 году довести лимит до 149 тысяч тонн. По переходу на наилучшие доступные технологии завершен комплексный технологический аудит на 91 предприятии по ключевым отраслям промышленности", – сообщила она.

Зульфия Сулейменова подчеркнула, что по рекомендации Минэкологии акиматы областей начали разработку программ по управлению отходами. Им будет оказана соответствующая методологическая помощь.

"В сфере климатической политики министерство добилось снижения выбросов парниковых газов за 2020 год на 8% от уровня 1990 года (381,6 млн тонн). Кроме того, Казахстан взял на себя обязательство сократить выброс парниковых газов на 15%", – напомнила глава ведомства.

Также по поручению президента РК разработана Стратегия достижения углеродной нейтральности Казахстана до 2060 года, которая находится на рассмотрении в аппарате Правительства.

 

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